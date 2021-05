La Comisión Primera del Senado le dio el sí a la iniciativa en séptimo debate. Ahora, el proyecto que busca imponer cadena perpetua para violadores de menores de edad debe enfrentarse a una carrera contra el tiempo, pues tiene que pasar antes del 20 de junio.

A pesar de un tenso ambiente, el proyecto que busca castigar con cadena perpetua a los violadores de menores de edad pasó en séptimo debate en la Comisión Primera del Senado. Le tomó cerca de tres sesiones a la célula legislativa para discutir el proyecto que cuenta con tres artículos. Ahora, solo le queda un debate más en plenaria para poder así reformar el apartado de la Constitución que prohíbe este tipo de penas en el país.

El proyecto tuvo una de sus pruebas más difíciles, pues tuvo dos ponencias de archivo: una presentada por los senadores Roy Barreras, Gustavo Petro y Julián Gallo (conocido Carlos Antonio Lozada durante la guerra) y otra por el senador Rodrigo Lara. De acuerdo con las ponencias de archivo, el proyecto en cuestión no protegía a los menores pues favorecía el homicidio de menores. “Está imponiendo la misma pena perpetua al violador que al asesino. Como no hay ninguna diferencia, al criminal le parece mejor negocio matar al niño para no dejar testigo. Es la misma pena si lo capturan. Lo que hará es estimular mayor número de asesinatos”, fueron algunos de los argumentos expuestos por el senador Roy Barreras frente a este tema.

Otro de los argumentos esgrimidos por los senadores que buscaban el archivo es que al permitirse la revisión de la condena a los 25 años, varios violadores condenados a penas de 60 años podrían esgrimir el principio de favorabilidad y así obtener este beneficio aunque fueron condenados bajo otra reglamentación. Asimismo, según los ponentes del archivo, la iniciativa sustituye a la Constitución, y así, aseguran, lo determinará la Corte Constitucional, en caso de ser aprobada la reforma.

Todos los reparos expresados iban a ser votados en la sesión de este lunes, pero, debido a la recusación de un bloque considerable de los senadores de la Comisión, la sesión tuvo que ser pospuesta para este martes. Como la Comisión de Ética no se reunió para dar su concepto sobre las recusaciones, varios de los mencionados, entre los que estaban Roy Barreras, Gustavo Petro, Rodrigo Lara y Julián Gallo, prefirieron no participar de la sesión.

Sin ellos, la posibilidad de archivo fue tumbada de un tajo (13 votos contra 2) y se procedió a discutir el proyecto, donde la voz mayoritaria fue a favor. “Ninguna de las penas por delitos sexuales contra menor de edad alcanza los 60 años de la pena máxima como lo han querido mostrar en este debate”, declaró el senador Miguel Pinto, para defender la propuesta frente a los argumentos de que la cadena perpetua no es necesaria, ya que en el ordenamiento colombiano hay penas de hasta 60 años.

Fueron más los argumentos a favor de la iniciativa. No obstante, senadores como Angélica Lozano expresaron sus reparos. “Lo que persuade no es el monto, sino que la apliquen”, dijo la senadora de la Alianza Verde, que expresó sus temores frente a un choque con la Corte Constitucional, y nuevos cantos de constituyente, ante la posible determinación de inconstitucional por parte del alto tribunal.

Al final, triunfó la postura de dejar el proyecto tal cual llegó de la Cámara, ni siquiera se puso a consideración la propuesta del senador Armando Benedetti de incluir en el articulado la orden de legislar y “crear una ley de infancia para proteger realmente al niño”.