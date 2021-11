Cámara discute proposición que pide revocar presidencia de Jennifer Arias

Como era de esperarse, la polémica del plagio de la tesis de maestría de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, llegó este martes a la plenaria de la corporación en la que miembros de los partidos de la coalición de gobierno y de la oposición se enfrascaron en una ardua discusión en torno a una proposición radicada, en la que se pedía la revocatoria de su elección. Un rifirrafe con acusaciones y hasta insultos de parte y parte, en el que misma Universidad Externado, que ratificó en un comunicado que sí hubo plagio, se vio salpicada.

En la proposición, firmada por al menos 16 representantes, se argumentó que el cargo de presidenta de la Cámara “merece dignidad de quien lo ocupa, además de unas altas cualidades éticas”, advirtiendo que, de desestimarse, “el mensaje que se envía a la sociedad colombiana es que los poderosos pueden hacer ´trampa’ sin consecuencias, mientras que los ciudadanos de a pie son los únicos que deben cumplir las leyes”.

En sus intervenciones, con una sesión liderada por Carlos Ardila, vicepresidente de la Cámara, congresistas como María José Pizarro, Ángela María Robledo, David Racero, Katherine Miranda, León Freddy Muñoz e Inti Asprilla, insistieron en la necesidad de la salida de Arias de la presidencia, pues el plagio, además de ser un delito, por el cual la Corte Suprema de Justicia ya abrió investigación, “implica una conducta fraudulenta de quien desconoce intencionalmente la labor intelectual previa y denota falta de transparencia en su quehacer”.

“Aquí estamos hablando de la ética, de la transparencia, de cumplir el mandato que nos entregó la ciudadanía (…) lo que está pasando con Jennifer Arias es lamentable. La Cámara merece respeto”, enfatizó, por ejemplo, Pizarro. “No es posible que este Congreso pase de agache frente a estas acusaciones graves, no por parte de la oposición, por parte de una universidad tan prestigiosa como lo es la Universidad Externado y teniendo en cuenta que hoy se abre investigación en la Corte Suprema de Justicia por este caso”, dijo por su parte Miranda. “La decisión de la Universidad Externado sobre el plagio es prístina e irrefutable, la mácula sobre la presidenta Jennifer Arias es incontrovertible, la única opción es la renuncia”, recalcó Asprilla.

Tras los cuestionamientos y las posturas de uno y otro sector sobre la supuesta ilegalidad de la proposición y el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, Arias enfrentó a sus acusadores para declararse víctima de matoneo y de una injusticia, alegando que la Universidad Externado está mintiendo al decir que hubo plagio y que nunca se le permitió ser escuchada. En su intervención, arremetió contra Ángela María Robledo, por haber sido destituida por el Consejo de Estado, y contra León Freddy Muñoz, quien afronta un proceso por narcotráfico.

“Mi nombre fue mancillado. Yo sé que no me quieren por ser del Centro Democrático (…) No es justo, ni ético, ni legal, que se diga que hay un dictamen, sin siquiera oír a la persona que se está acusando (…) yo jamás entregué una tesis digital, ¿sobre cuál documento digital hicieron la investigación y el peritaje?”, manifestó Arias, indicando que tiene las pruebas que el documento que uso la Universidad Externado no fue el que entregó en físico, nunca en una copia digital.

“Me he sentido afectada y le hablo a mis electores, a los que los que me quieren y confían en mí. Gracias por la solidaridad que me han expresado (…) no tengo miedo y se ha cometido una injusticia conmigo (…) han dicho que los poderosos nos queremos atornillar en el poder y el mensaje es que nosotros también vivimos injusticias. Me siento orgullosa de dirigir la Cámara. Soy joven, provinciana y campesina, aunque no lo crean. A las mujeres les digo que a pesar de lo que me está pasando, no dejen de creer en la política, no se dejen atemorizar, necesitamos más mujeres. Para la verdad está el tiempo y para la justicia Dios”, remató Arias.

En las réplicas, Katherine Miranda le respondió que el asunto no es de género, ni de hacerse la víctima: “Es cinismo suyo y una vergüenza (…) la Universidad más prestigiosa del país dijo que hizo plagio. Usted es una avergüenza al género manteniendo su presidencia”. Y David Racero señaló: “O usted miente de la manera más cínica o lo hace la Universidad, y no creo que la Universidad más prestigiosa del país se preste para mentirle a los colombianos”. “No es la Cámara la que tiene que responder por las actuaciones de quien hoy la preside. Es la señora Jennifer Arias la que debería dar un paso al costado y evitar hacer más daño al Congreso”, insistió Germán Navas.

La plenaria de convirtió entonces en un ir y venir de réplicas y mociones de orden. Unos defendiendo a Arias, con el argumento de la presunción de inocencia, de que la proposición en discusión viola la misma Constitución y el Estatuto del Congresista, y no faltó quien pidiera la renuncia de los que viven en las redes sociales denigrando del Congreso y diciendo que es un nido de corruptos. También hubo advertencias de que quien votase la proposición estaría incurriendo en prevaricato.

“Pues aquí vamos a seguir, gústeles o no”, ripostó María José Pizarro. En estos momentos, las discusiones continúan a la espera de si se decide o no votar la proposición.

Noticia en desarrollo