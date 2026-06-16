Cámara suspende a Gloria Arizabaleta por intento de mover al presidente del puesto

La representante Gloria Arizabaleta es la presidente de la Comisión de Acusación. Foto: Archivo Particular

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La mesa directiva de la Cámara anunció este martes la suspensión provisional de la representante Gloria Arizabaleta. La medida adopta la provedencia de la Procuraduría que le suspende de su cargo hasta el 20 de julio del 2026.

La decisión llega en medio de una investigación de la que está siendo objeto la congresista por el auto que presentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y con la que proponía suspender al presidente Gustavo Petro de su cargo. En ese documento argumenta que el jefe de Estado se encuentra alterando el proceso electoral y por lo mismo le buscó apartar de sus funciones hasta el próximo 21 de junio.

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De acuerdo con la decisión de la Cámara, la suspensión que se aplicará a Arizabaleta implica, además, una vacancia temporal de su curul que se encuentra bajo la coalición de Pacto Histórico. Esa decisión también impacta en su asiento para la Comisión Tercera, a la que la congresista pertenece, así como la Comisión de Acusaciones.

La medida tendrá implicación en los procesos que cursan en esa sala contra el presidente Petro, incluyendo el caso de la financiación de la campaña del 2022. En esa investigación Arizabaleta estaba compulsando junto al representante Wilmer Carrillo una apertura de investigación por ese caso.

Vea la decisión completa

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