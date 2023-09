Congresistas califican de “disparate” la propuesta de modificar la regla fiscal

Congresistas independientes y de oposición rechazaron posibles cambios a la regla fiscal Foto: Archivo

Además del rechazo que generó entre economistas y expertos, la declaración del director de Planeación Nacional sobre posibles cambios a la regla fiscal desató una oleada de críticas en el Congreso. Varios senadores y representantes le pidieron al Gobierno mayor claridad sobre lo dicho por González y descartaron apoyar algún proyecto de ley en ese sentido.

Los que más se mostraron en contra fueron los congresistas de la oposición, de partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical. El senador David Luna, quien hace parte de esta última colectividad, dijo que sería un “disparate” modificar la regla fiscal “en un momento donde las cuentas públicas para 2024 ya son frágiles”.

Lea también: El rechazo que generó la propuesta de cambiar la regla fiscal

Luna aseguró que con esa propuesta el Gobierno buscaría que los colombianos paguen más impuestos y con mayores tasas de interés. “No hay derecho”, agregó el senador. Desde el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay manifestó que un eventual cambio “implicaría el aumento del costo del endeudamiento, el aumento de las primas de riesgo, la devaluación del peso y la posible rebaja de calificación crediticia del país”.

🚨ALERTA: Modificar la REGLA FISCAL llevará el país hacia un DEFAULT.



Es decir, al impago de la deuda. El país será incapaz de cumplir con sus obligaciones para financiar su presupuesto y pagar los préstamos.



Esto implicaría:

- el aumento del costo del endeudamiento

- el… — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) September 29, 2023

Así mismo, señaló que esos factores se traducirían en pérdida del empleo y una caída en la inversión social. Su compañera de partido, la senadora María Fernanda Cabal, dijo que anuncios como ese no ayudan a la estabilidad económica del país. “No fueron capaces de ejecutar el presupuesto en lo que va del año, ahora pretenden más recursos”.

Recomendado: “Han sido golpeadas las alternativas políticas”: Petro vuelve a criticar al CNE

La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, aseguró que es necesario que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, “le aclare al país si el gobierno del presidente Gustavo Petro realmente está planeando incumplir (‘relajar’) la regla fiscal”. Además, insistió en que lo dicho por González es “supremamente preocupante”.

“La regla fiscal no es un juego. Es grave que se esté pensando en relajar la regla cuando ni siquiera el presupuesto del 2024 tiene los recursos para ser financiado. Planeación, los gastos son gastos, así tengan la mejor intención y la deuda que producen es costosa”, dijo la representante Katherine Miranda, también de los verdes.

!La regla fiscal no es un juego! Es grave que se esté pensando en relajar la regla cuando ni siquiera el PGN del 2024 tiene los recursos para ser financiado.



¡Yo ya había advertido de esta grave situación!@DNP_Colombia, los gastos son gastos, así tengan la mejor intención y la… — Katherine Miranda 🌻 1️⃣ (@MirandaBogota) September 28, 2023

Tras la polémica que generaron sus declaraciones, el director de Planeación Nacional aseguró que no se trata de una decisión que esté tomada y que nunca han dicho que no respetarán la regla fiscal, sino que se trata de un escenario que se discute a nivel internacional y que valdría la pena abrir el debate en Colombia. En todo caso, su mensaje encendió una alarma en el Congreso y varios anuncian desde ya que no respaldarán ningún proyecto de ley en ese sentido.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.