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Cambio Radical se declara partido de Gobierno: ¿cómo van las fuerzas del nuevo Congreso?

Cambio Radical se sumó a las bancadas que apoyarán desde el Congreso las iniciativas del electo presidente, Abelardo De la Espriella. En las cuentas están hasta ahora Salvación Nacional, Centro Democrático y Creemos. Esto se sabe.

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Redacción Política
26 de junio de 2026 - 12:01 a. m.
La bancada electa de Cambio Radical en Cámara y Senado.
La bancada electa de Cambio Radical en Cámara y Senado.
Foto: Cortesía
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Empieza a tomar forma la coalición que rodeará en el Congreso al nuevo presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella. Ya se sumaron dos partidos.

La última de las anexiones fue Cambio Radical, el partido que cuenta con 7 senadores y 12 representantes a la Cámara, que serán escuderos de los proyectos de ley del nuevo presidente.

La decisión se tomó en una reunión en Bogotá donde asistió parte de la bancada de los electos junto a los codirectores Enrique Vargas Lleras y Fuad Char, con el fin de “avanzar en la planeación del trabajo legislativo de cara a la instalación del Congreso el próximo 20 de julio”.

La colectividad que perdió hace un par de meses a su líder natural, Germán Vargas Lleras, intenta reorganizarse tras perder varios escaños en el legislativo en este nuevo período. Por ello hablaron de defender una agenda legislativa centrada en la recuperación del sistema de salud, el fortalecimiento de la economía, la generación de empleo, la creación de oportunidades para mujeres y jóvenes, y la construcción de un país con mayor equidad.

Desde esas banderas, varios actores políticos estuvieron activos en la campaña de Abelardo De la Espriella, como la Casa Char, la representante Lina Garrido y el senador Carlos Fernando Motoa, estos dos últimos se quemaron en la elección anterior.

Por ello, en el comunicado del partido donde se autodenominó del lado del nuevo gobierno, aseguraron que acompañará las reformas y proyectos que permitan avanzar en seguridad, crecimiento económico y bienestar social, trabajando de manera articulada con la administración de De la Espriella.

Este anuncio se suma al del Centro Democrático, que será la bancada más grande con la que contará el nuevo presidente a su favor. La articulación entre el Legislativo y el Ejecutivo es crucial para su administración, pues solo cuenta con cuatro senadores propios y una representante a la Cámara por su partido Salvación Nacional. Además de los dos congresistas del movimiento Creemos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Este último en un comunicado mencionó que su movimiento estará del lado de De la Espriella, pues aseguran que la decisión nace desde “la coherencia”.

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Por Redacción Política

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luise(43869)Hace 9 minutos
Todos los nunca serán partido de gobierno, les sorprende ???
Ptolomeo(73769)Hace 42 minutos
Los nunca o los de siempre. Contradictorio como todo lo que hace y dice."La mejor definición sobre Abelardo de la Espriella la dio Ernesto Samper en una entrevista con María Jimena Duzán: es una empanada sin relleno. Un cascarón al que le cabe cualquier cosa por dentro: ser ateo o cristiano, abogado o empresario, político o tenor de ópera, actor de cine o soldado de plomo. "
Amaranto De Jesús Daniels Puello(v8lb8)Hace 55 minutos
Donde queda el discurso de LOS NUNCA? En el Clan Char y el clientelismo republicano de los Vargas Lleras, el CD y demás perlas de la fauna política colombiana
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