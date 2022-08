Camilo Romero sería el embajador de Colombia ante Argentina

Candidato a la presidencia del 2022 por el Pacto Histórico, recibe el respaldo del partido Verde a su candidatura. Foto: Carlos Rosas - Mauricio Alvarado

Durante el recorrido de Gustavo Petro y Francia Márquez hacia la Casa de Nariño, al Pacto Histórico aterrizaron varios políticos de diferentes tendencias y partidos. Algunos incluso desde 2021, cuando el movimiento del hoy presidente apenas estaba diseñando su apuesta legislativa. Uno de ellos fue Camilo Romero (Alianza Verde), exgobernador de Nariño, quien junto a Inti Asprilla, Leon Fredy Muñoz, Katherine Miranda, entre otros, lideró la fuerza conocida como “verdes con Petro”.

A pesar de que Romero fue uno de los primeros políticos ajenos al Pacto Histórico en apoyar la candidatura presidencial de Petro, no fue nombrado en ningún ministerio. Algunos “gabinetólogos” especularon sobre su posible designación como ministro de Agricultura, pero no fue así. No obstante, este miércoles trascendió que, tras una reunión de Romero con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, al exgobernador le ofrecieron la embajada en Argentina.

Aún no ha aceptado y se espera que a lo largo del día se conozca la decisión de Romero, pero desde su equipo de trabajo mencionan que la posible llegada al cargo diplomático “estaría relacionada con el inicio de un nueva agenda que tendrá como centro la consolidación de Colombia como potencia mundial de la vida”, teniendo en cuenta que uno de los objetivos del nuevo gobierno es ajustar el enfoque diplomático del país.

“Moderna, de cambio y sintonizada con las nuevas causas ciudadanas”, son algunas de las características que tendría esa nueva visión diplomática en la región, que estaría enfocada además en temas de género, ambiente, cambio climático, innovación digital y defensa de la educación, entre otros. “La designación de Romero obedece a que tiene una figura de peso en el contexto latinoamericano y se articula a uno de los propósitos principales de Petro: consolidar una agenda común en América Latina”, concluyeron fuentes cercanas a Romero.