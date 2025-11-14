Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Dos campanazos sacuden expedientes contra la campaña Petro: analizan impacto electoral

Decisiones pendientes en el Consejo Nacional Electoral y en la Comisión de Acusaciones tienen la expectativa a tope en la izquierda en un momento en el que la contienda por la Casa de Nariño se sigue calentando.

Redacción Política
14 de noviembre de 2025 - 02:04 a. m.
Solo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes puede investigar al presidente Gustavo Petro.
Solo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes puede investigar al presidente Gustavo Petro.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El último expediente en salir de la Comisión de Acusaciones con el nombre del presidente Gustavo Petro como acusado por el “tarimazo” en Medellín hace parte de una larga lista de procesos que hay en contra del mandatario y de los cuales ninguno tiene, a la fecha, una decisión de fondo. No se trata del único que ha tenido movimientos en materia de decisión, pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió este jueves en una sala plena para tomar una decisión sobre la posible violación de topes de la campaña Petro de 2022.

Ambas...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

PremiumEE

Gustavo Petro

Consejo Nacional Electoral

Comisión de Acusación

Álvaro Hernán Prada

Benjamín Ortiz

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.