Dos campanazos sacuden expedientes contra la campaña Petro: analizan impacto electoral

Solo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes puede investigar al presidente Gustavo Petro. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El último expediente en salir de la Comisión de Acusaciones con el nombre del presidente Gustavo Petro como acusado por el “tarimazo” en Medellín hace parte de una larga lista de procesos que hay en contra del mandatario y de los cuales ninguno tiene, a la fecha, una decisión de fondo. No se trata del único que ha tenido movimientos en materia de decisión, pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió este jueves en una sala plena para tomar una decisión sobre la posible violación de topes de la campaña Petro de 2022.

Ambas...