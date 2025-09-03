Campaña de reelección del petrismo está en aprietos tras movidas en Consejo Electoral

Cristian Quiroz (Alianza Verde) fue elegido presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) dejó la mesa directiva y Alfonso Campo (Partido Conservador) fue elegido vicepresidente. Foto: CNE

Aunque desde el petrismo aseguraron que le dieron “cumplimiento” a unos acuerdos delineados en las últimas 48 horas para la elección de la mesa directiva en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que incluirían llamadas desde la Casa de Nariño para pedir apoyos para que Cristian Quiroz (Alianza Verde) quedara como presidente de esa entidad, en la sala plena se desató un ambiente de tensión por una decisión que complica la campaña del presidente Gustavo Petro para su intención de reelegir a la izquierda. Ya no hay certeza...