Política
Campaña de reelección del petrismo está en aprietos tras movidas en Consejo Electoral

En medio de su elección como vicepresidente del CNE, el magistrado conservador Alfonso Campo presentó una ponencia negando una petición clave del petrismo para 2026 y la campaña. Ya no hay certeza en torno a que el Pacto Histórico pueda ser partido único y así ir a una consulta el próximo 26 de octubre.

Laura C. Peralta Giraldo
Laura C. Peralta Giraldo
03 de septiembre de 2025 - 12:04 p. m.
Cristian Quiroz (Alianza Verde) fue elegido presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) dejó la mesa directiva y Alfonso Campo (Partido Conservador) fue elegido vicepresidente.
Foto: CNE

Aunque desde el petrismo aseguraron que le dieron “cumplimiento” a unos acuerdos delineados en las últimas 48 horas para la elección de la mesa directiva en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que incluirían llamadas desde la Casa de Nariño para pedir apoyos para que Cristian Quiroz (Alianza Verde) quedara como presidente de esa entidad, en la sala plena se desató un ambiente de tensión por una decisión que complica la campaña del presidente Gustavo Petro para su intención de reelegir a la izquierda. Ya no hay certeza...

German Guzman(kf49d)Hace 3 minutos
¿Esto no es un atentado contra la Democracia? Las "movidas" del CNE son premeditadas y es un claro a taque de los partidos de oposición al Gob.
Michael Myers(apgw0)Hace 12 minutos
"Quien estuvo reunido en el palacio con el presidente" .. asi o más chanchuyo ?? Ahora, se sabe que el progrecirco es una piscina de pirañas, sanguijuelas y parásitos. Por otro lado va el coce, la marquetalia y maduro .. con tal de seguir robando, ellos se organizan.
Victor Llanos(61349)Hace 35 minutos
Es denigrante como la rancia política corrupta de siempre, busca con artimañas desligitimar las nuevas opciones por una Colombia digna, y peor aún como los medios de comunicación en una movida de alianza con sus patrocinadores, no tienen la gallardía de denunciar, en su alianza no defiende la democracia, solo se dedica a un recuento de datos, la ética periodística solo fueron unas clases de universidad y posiblemente de promesas de estudiantes, de allí elegiremos un congreso progresista
Bueno Bueno(20426)Hace 39 minutos
Todas estas instituciones y la justicia deberán ser totalmente apolíticas, durante el gobierno del matarife y del marrano se fueron apòderando por ejemplo de la fiscalía con barbosita, la cabello, el cne, etc,
Bueno Bueno(20426)Hace 42 minutos
Grave cuando instituciones hacen movidas para evitar que la democracia funcione, la derecha hace alaraca cuando quieren hacer creer que les vulneran sus derechos pero trantan de vulnerar los de los demás.
