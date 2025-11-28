Logo El Espectador
Política
Este es el impacto de la sanción a la campaña de Petro: “no aceptamos esa decisión”

En el Consejo Nacional Electoral se determinó que el proceso que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño sí superó los topes electorales por más de COP 6.000 millones. El jefe de Estado desconoció el resultado y dijo que fue una sanción parcializada. ¿Qué sigue en el caso?

Redacción Política
28 de noviembre de 2025 - 02:30 a. m.
Campaña del presidente Gustavo Petro fue sancionada por el CNE
Campaña del presidente Gustavo Petro fue sancionada por el CNE
Foto: Jonathan Bejarano

Tuvieron que pasar 93 días entre la radicación de la ponencia que sancionaba la campaña con la que el presidente Gustavo Petro llegó en el 2022 a la Casa de Nariño y la decisión final, que solo se conoció hasta este jueves y que le dio un primer cierre a uno de los expedientes más calientes que ha tenido el Consejo Nacional Electoral (CNE). Tal es el impacto de la medida, que el mismo jefe de Estado advirtió que la desconoce, ya que –según su versión y contrario a lo definido– no hubo una violación a los topes de financiación electoral por...

Por Redacción Política

alfonso Lopez Diaz(9763)Hace 3 minutos
Álvaro Hernán Prada....¿Tocado? De la corrupción?
