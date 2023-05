Canciller Leyva anuncia cooperación venezolana para buscar desaparecidos en frontera

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, en homenaje a víctimas de desaparición forzada, en el que participó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien pidió perdón. Foto: EFE - Mario Caicedo

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien fue uno de los fundadores y líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reconoció el pasado 9 de mayo su responsabilidad por el uso de hornos de ladrillo en Juan Frío, corregimiento en Norte de Santander, para desaparecer a sus víctimas.

El martes pasado fue realizado un homenaje a víctimas de los antiguos hornos crematorios, en el que Mancuso reconoció que las AUC arrojaron muchos cuerpos al río Tachira y por ello se comprometió a apoyar personalmente la búsqueda de desaparecidos en la frontera con Venezuela. Para ello, le pidió realizar un acuerdo binacional entre Colombia y Venezuela para hallar los cuerpos.

Tras esas declaraciones, el canciller Álvaro Leyva anunció este 14 de mayo que acordó con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, poner a andar los mecanismos institucionales necesarios para localizar los cuerpos de las víctimas.

“Acordamos proporcionar unos prontos y eficaces mecanismos institucionales que permitan localizar los restos mortales de nacionales colombianos dados por desaparecidos en zona de frontera, sepultados en territorio venezolano, según manifestaciones del señor Salvatore Mancuso”, aseguró Leyva.

Así pues, el anuncio de la Cancillería llega seis días después de las declaraciones de Mancuso, quien mostró la intención de colaborar para encontrar los cuerpos, también después de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

“Cuenten conmigo para desentrañar las verdades, me pongo a disposición para esto. Durante más de 16 años he comparecido a. 2.500 audiencias en la justicia transicional, en la justicia de Estados Unidos, de Italia y de la justicia ordinaria en Colombia. Le he respondido al país, he estado en la cárcel, pero es un castigo que no reconoce la reparación con las comunidades de Juan Frío. La deuda sigue″, dijo Mancuso el pasado martes.

