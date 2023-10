Álvaro Leyva será citado a debate de control político por postura del gobierno con Israel

El presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leyva se han referido a las acciones de Israel contra el pueblo palestino. Foto: Cancillería

Después de un fin de semana en el que uno de los puntos principales del debate fueron las declaraciones de la Cancillería sobre el conflicto de Israel y Palestina, y la sugerencia que se le hizo al embajador de Israel de “irse” de Colombia, en el Congreso se aprobó una proposición para citar a al canciller Álvaro Leyva a debate de control político.

La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobó la proposición presentada por la representante conservadora Juana Carolina Londoño, quien sostuvo en la sala que el manejo que se le está dando a esta problemática y a las relaciones bilaterales entre Israel y Colombia no han sido prudentes.

“Luego de las declaraciones de este fin de semana, necesitamos al señor canciller en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Creo que el manejo que le están dando a las relaciones internacionales y a la diplomacia en el tema de Israel no ha sido tratado de la mejor manera y las redes sociales no son el mecanismo idóneo para tratar un tema tan sensible y complejo, teniendo presente las coyunturas económicas para nuestro país”, indicó la congresista.

Esta próxima citación se debe a las críticas que elevó el canciller sobre algunos pronunciamientos hechos por Gali Dagan, embajador de Israel en Colombia, quien comunicó la decisión de su país de suspender las exportaciones de material de defensa a Colombia por las intervenciones del presidente Gustavo Petro frente a las acciones que ha emprendido este estado contra Palestina.

“La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro (...) Vergüenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay Estados en juego”, mencionó Leyva, vía X (antes Twitter).

Para algunos, el mensaje fue tomado como una posible expulsión del gobierno nacional al diplomático, premisa que rechazó Leyva horas más tarde.

La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con @petrogustavo Presidente de la República. Verguenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay Estados en juego. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) October 16, 2023

