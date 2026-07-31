“No se va a paralizar el Estado porque alguien se vaya a posesionar”: Rosa Villavicencio

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que su periodo termina el 6 de agosto, cuando cumpla con la tarea de recibir a los jefes de Estado y delegaciones que asistan a la posesión de Abelardo de la Espriella. Foto: Santiago Ramírez Marín

El presidente Gustavo Petro viajará a Cuba este viernes y será su último viaje como mandatario. ¿Qué se espera de esta visita?

Es una visita de Estado que se había ido aplazando y que es necesaria en cuanto el presidente Gustavo Petro ha sido un adalid de la soberanía territorial y de la autonomía. Somos un país agradecido con Cuba por todos los servicios que ha prestado siempre en apoyo a los procesos de paz, al haber sido un país facilitador y acompañante de lo que fue el Acuerdo de 2016 con las Farc y la posterior implementación de...