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“No se va a paralizar el Estado porque alguien se vaya a posesionar”: Rosa Villavicencio

La ministra de Relaciones Exteriores habló sobre el “timonazo” que dará la administración entrante con el cierre de misiones diplomáticas. Aseguró que el presidente Gustavo Petro no tiene ninguna investigación de orden penal en Estados Unidos y se refirió a la logística de la posesión de Abelardo de la Espriella: “Todo esto ha sido desordenado por cuenta de las ocurrencias”.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
31 de julio de 2026 - 02:20 a. m.
La canciller Rosa Villavicencio aseguró que su periodo termina el 6 de agosto, cuando cumpla con la tarea de recibir a los jefes de Estado y delegaciones que asistan a la posesión de Abelardo de la Espriella.
La canciller Rosa Villavicencio aseguró que su periodo termina el 6 de agosto, cuando cumpla con la tarea de recibir a los jefes de Estado y delegaciones que asistan a la posesión de Abelardo de la Espriella.
Foto: Santiago Ramírez Marín

El presidente Gustavo Petro viajará a Cuba este viernes y será su último viaje como mandatario. ¿Qué se espera de esta visita?

Es una visita de Estado que se había ido aplazando y que es necesaria en cuanto el presidente Gustavo Petro ha sido un adalid de la soberanía territorial y de la autonomía. Somos un país agradecido con Cuba por todos los servicios que ha prestado siempre en apoyo a los procesos de paz, al haber sido un país facilitador y acompañante de lo que fue el Acuerdo de 2016 con las Farc y la posterior implementación de...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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Helga66(40077)Hace 4 minutos
En una de sus respuestas censura los crimines de la unión patriótica. Igual censura debe proceder con los crímenes cometidos por las izquierdistas guerrillas de las FARC, el M-19, el ELN, E el Quintín Lame y tantas otras organizaciones delicuenciales. Las violaciones de mujeres, el secuestro, los asesinatos, las extorsiones y e general las humillaciones a los seres humanos sometidos a si poder. Esos crímenes sra Camcilles merecen su pronunciamiento
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