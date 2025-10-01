Logo El Espectador
Canciller Villavicencio lleva un mes en el cargo y ya enfrenta tres grandes polémicas

La ministra de Relaciones Exteriores llegó a la jefatura de la Cancillería en un momento clave: sería la última jefa de esa cartera en el epílogo del “Gobierno del cambio” y tiene la tarea de finiquitar el nuevo esquema de pasaportes, así como manejar las relaciones con Estados Unidos en plena crisis diplomática.

Redacción Política
01 de octubre de 2025 - 11:05 a. m.
La canciller Rosa Villavicencio se ratificó en el puesto el pasado 26 de agosto.
Foto: Óscar Pérez

La cuarta canciller del Ejecutivo de Gustavo Petro tiene encima el tercer impase diplomático en lo que va del año. Rosa Villavicencio llegó al gabinete tras la renuncia de Laura Sarabia y no solo es la más cercana al corazón del mandatario entre todos los ministros de Exteriores que han pasado por el “Gobierno del cambio”, es también la que verá la materialización del cambio en el esquema de los pasaportes y la que probablemente terminará el periodo presidencial.

En menos de cuatro meses pasó de ser la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo...

Por Redacción Política

