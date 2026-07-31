Canciller habla de la logística de la posesión: “No se hizo con la suficiente antelación”

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, habló con El Espectador sobre los cambios en el manejo de la política exterior con la llegada de Abelardo de la Espriella. Aseguró que las solicitudes que hizo el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para frenar los movimientos en el servicio diplomático tienen que ver con “el afán de poder copar el Estado” y negó que el presidente Gustavo Petro tuviera denuncias penales en tribunales de Estados Unidos.