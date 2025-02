Cancillería pidió la renuncia de Daniel Garcés, embajador en Ghana: esto se sabe

Daniel Garcés Carabalí, embajador de Colombia en Ghana. Foto: X de Daniel Garcés

Daniel Garcés Carabalí no será más el embajador de Colombia en Ghana. La Cancillería confirmó que el pasado viernes le pidieron la renuncia y que la decisión no tiene marcha atrás. La noticia se produce en medio de la polémica por un presunto caso de violencia intrafamiliar que enreda a Garcés, pues fue denunciado por supuestamente retener a sus hijos en Ghana.

Hasta el momento, según voces del Palacio de San Carlos, el diplomático no ha enviado su carta de renuncia, pero se espera que lo haga en las próximas horas. Sobre la denuncia, cabe anotar que la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el embajador por presuntamente no facilitar el retorno de sus hijos a Colombia. Quien ha hecho las denuncias es la expareja de Garcés Carabalí.

Según el ente del Ministerio Público, la investigación fue abierta luego de que se conocieran denuncias que señalaban que Garcés no solo habría incumplido con lo acordado en relación con sus hijos, sino que además habría ejercido actos de violencia contra su expareja. Ante estos señalamientos, el órgano de control tomó la determinación de iniciar el proceso disciplinario con el fin de esclarecer la situación y determinar la posible existencia de faltas que puedan comprometer su labor como funcionario.

La Procuraduría reconoció a la expareja del embajador como víctima y subrayó la importancia de aplicar el enfoque de género en este tipo de casos, a fin de garantizar una protección efectiva a las víctimas. El organismo de control recordó que, de acuerdo con las leyes nacionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia, las mujeres tienen derecho a no ser sometidas a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a la seguridad personal y a vivir libres de cualquier forma de discriminación o violencia.

La decisión ya generó reacciones a favor, incluso de congresistas del Pacto Histórico. “Bien por la Cancillería al pedirle la renuncia a este vicario, pero debe agilizar todo y removerlo de su cargo de inmediato. Es inaceptable que un hombre señalado por violencia física, psicológica y vicaria continúe representando a Colombia en Ghana”, dijo la representante a la Cámara Alexandra Vásquez.

El hasta ahora embajador respondió a la denuncia y aseguró, en entrevista con La W, que ha sido víctima de “matoneo mediático” y que “no ha habido ningún acto ilegal ni ningún delito, lo que hubo aquí es una situación no prevista en la que nosotros viajamos con mis hijos el 11 de diciembre, ellos llegaron muy asustados y cuando regresábamos de un viaje a Kenia, ellos me informaron que no quería regresar a Colombia, que no quieren vivir con la mamá por agresiones y situaciones de histeria”.

La expareja de Garcés, Beatriz Josefina Niño, también se pronunció en esos micrófonos. Negó actos de violencia contra sus hijos y que el embajador la ha acosado emocionalmente.

