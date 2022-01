Candidato al Congreso, El Espectador le abre las puertas en “A quemarropa”

Los artículos se publicarán al azar, bajo la etiqueta #AQuemarropa Foto: El Espectador

Restan menos de dos meses para las elecciones al Congreso de la República y son más de 2.835 candidatos los que hoy compiten a la espera de hacerse a una de las curules en Senado y Cámara. Por ello, buscando enriquecer el debate, garantizar condiciones de igualdad y que los votantes puedan elegir con precisión la opción que más se ajusta a sus preferencias, El Espectador lanza desde este miércoles “A quemarropa”.

Se trata de un espacio para que los ciudadanos conozcan las propuestas e ideas políticas de cada uno de los candidatos. Por ello, extendemos esta invitación a todos los aspirantes al Congreso con el objetivo de que contesten una serie de preguntas (el cuestionario está al final de este artículo) relacionadas con el futuro del país, sus propuestas y sus posturas frente a temas controversiales en medio de la agenda pública.

Nuestras condiciones:

Los artículos se publicarán al azar, bajo la etiqueta #AQuemarropa. Tenga en cuenta que las respuestas por cada pregunta deben ser concretas y no superar las 80 palabras. El candidato también deberá enviar una fotografía suya sin eslogan o publicidad política. Además, si así lo prefiere, puede enviar un video de máximo 30 segundos en el que conteste solo uno de los interrogantes. Ojo, de no cumplir con estas condiciones no será tenida en cuenta la solicitud.

El cuestionario debe ser enviado al correo politicaelespectador@gmail.com

Nombre completo:

Partido y número en el tarjetón:

Número de contacto:

1. ¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

2. ¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

3. De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

4. A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

5. ¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

6. ¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

7. ¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

8. ¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

9. ¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

10. ¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

11. ¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

12. La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

13. Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

14. ¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

(Pregunta solo para candidatos a representantes a la Cámara)

15. ¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

(Preguntas solo para candidatos a circunscripciones especiales para las víctimas)

16. ¿Qué proyectos piensa impulsar en favor de las víctimas, siendo ellas de un universo tan variado?

17. Sin una bancada, ¿cómo cree que podría sacar adelante proyectos a favor de las víctimas?

18. Está participando en las zonas más afectadas por el conflicto armado, ¿cómo ha sentido las garantías para la participación política en condiciones de igualdad?

19. ¿Cree que la gente tiene las garantías para salir a votar el 13 de marzo en las zonas PDET?