Estos son los enredos que busca atajar el Gobierno para la protección de candidatos

El Ejecutivo dice que se requieren 1.000 vehículos para la protección de candidatos. Solo han podido cobijar a 64 de los 107 aspirantes a llegará la Presidencia. ¿Qué hace falta?

Redacción Política y Johan Sebastián Pérez Pinilla
20 de septiembre de 2025 - 01:00 p. m.
El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez; el director de Cambio Radical, Germán Córdoba; el director de Centro Democrático, Gabriel Vallejo; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
En una prematura disputa por el poder con miras a 2026, las solicitudes para la protección de aspirantes a la Presidencia y el Congreso se han triplicado respecto a las pasadas elecciones, razón por la que desde el Gobierno se advierte por una falta de recursos logísticos que a la fecha impide la protección total de los candidatos.

Así lo comunicaron tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, como el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, luego del último Comité de Coordinación y Recomendación de...

Por Redacción Política

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
ART RT(16144)Hace 19 minutos
Todo mal en este gobierno. Incompetencia Total. Que hubiera dicho el senado Petro como candidato si El Gobierno anterior hubiera dicho la que no lo podia proteger. Las bodegas prepago hubieran estallado.
DONALDO MENDOZA M.(67774)Hace 1 hora
Más de 100 precandidatos solicitando esquema de protección es un despropósito, cuando hay gente trabajadora (líderes sociales /comunales y defensores ambientales) que los necesitan y no los tienen. La mayoría de esos 100 lo hacen solo por posicionar su nombre, eso le hace daño a la sociedad. Egoísmo y mezquindad, nada más.
Ptolomeo(73769)Hace 1 hora
Una locura y un sinsentido esto de más de 107 candidatos aspirando a la presidencia. Es hora de exigir o reglamentar los requisitos para este cargo. Cualquier personaje sin ninguna preparacion se cree que puede gobernar todo un pais. Además el abultado presupuesto asignado para vehículos y escoltas para su protección se podría destinar a otras prioridades como salud, educación entre otras. Un país con tanta corrupción así no puede avanzar ni progresar.
