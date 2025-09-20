Estos son los enredos que busca atajar el Gobierno para la protección de candidatos

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez; el director de Cambio Radical, Germán Córdoba; el director de Centro Democrático, Gabriel Vallejo; y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Archivo Particular

En una prematura disputa por el poder con miras a 2026, las solicitudes para la protección de aspirantes a la Presidencia y el Congreso se han triplicado respecto a las pasadas elecciones, razón por la que desde el Gobierno se advierte por una falta de recursos logísticos que a la fecha impide la protección total de los candidatos.

Así lo comunicaron tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, como el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, luego del último Comité de Coordinación y Recomendación de...