Capacitación de jurados de votación 2026: horarios, cuánto dura y ¿es obligatorio ir?

Entre el 23 y 24 de enero, la Registraduría Nacional realizó el sorteo para designar a los jurados de votación que estarán presentes en diferentes puestos de votación alrededor del país en la elección al Congreso que ocurrirá el próximo 8 de marzo. Entérese de qué debe hacer si fue elegido como jurado de votación.

Los ciudadanos que fueron elegidos como jurados de votación recibieron un mensaje en su correo electrónico donde se les informó que fueron escogidos para esta labor. Sin embargo, si tiene la duda, también puede consultar si fue elegido en la aplicación ‘aVotar’ o en la página web de la Registraduría Nacional en el siguiente enlace.

Allí podrá consultar el lugar, la fecha y la hora de la capacitación a la cual está obligado a asistir. Debido a que quienes no asistan a desempeñar sus funciones de jurado o las capacitaciones podrían ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta diez salarios mínimos.

Las capacitaciones a los jurados de votación iniciarán el 9 de febrero en Bogotá y con posterioridad en el resto del país. Los horarios en que puede ser citado son los siguientes: de 8:00 a 10:00 a.m., 10:00 a.m. a 12:00 m., de 2:00 a 4:00 p.m. y de 4:00 a 6:00 p.m.

Recuerde que ser jurado de votación también le da el beneficio de tener un día compensatorio de descanso remunerado dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.

El ente electoral eligió a 862.392 jurados de votación. De los cuales 730.279 son principales y 132.113 son remanentes. Los jurados de votación designados para las elecciones legislativas fueron postulados por entidades públicas, empresas privadas, las agrupaciones políticas, la fuerza pública e instituciones educativas.

331.005 corresponden a empleados de empresas privadas, 277.620 a estudiantes, 129.417 a funcionarios públicos, 101.506 a docentes y 22.844 a simpatizantes de las organizaciones políticas.

