Cara a cara por la Alcaldía de Cali entre Roberto “Chontico” Ortiz y Alejandro Eder

Roberto “Chontico” Ortiz lidera la intención de voto de los caleños con un 33,6 %, según la más reciente encuesta Invamer, contratada por El Espectador, Noticias Caracol y Blu Radio. No obstante, su favorabilidad descendió con respecto a la pasada encuesta, del 30 de agosto de 2023, cuando estaba en un 43,8 %. Así las cosas, a un mes de las elecciones locales y regionales, se calienta el panorama electoral en el Valle, pues se le acerca uno de sus contendores.

Se trata de Alejandro Eder, del movimiento Revivamos Cali, que incrementó su favorabilidad con respecto al mes anterior. Si las elecciones fueran mañana, el 23,1 % de los caleños votarían por él; en agosto solo tenía un 15,8 %. Aunque “Chontico” se distancia de Eder por cerca de 10 puntos, este último podría tener mejores posibilidades en la contienda electoral, pues el 27 de agosto la candidata Diana Rojas, del movimiento Cali Caleñisima, renunció a su aspiración y se sumó a la campaña del empresario.

“Con la doctora Dilian tengo una amistad”: Roberto Ortiz

¿Cómo ha sido recibida su propuesta por los caleños?

Lo que se siente en las calles de Cali se ve reflejado en las encuestas; estamos en el primer lugar. Hay algo que no había visto antes y es a muchos niños tomándose fotos conmigo, eso me ha dicho que los niños son como el futuro de esta ciudad y que hay que trabajar por ellos, mujer. Me siento muy agradecido con todas las personas que nos reciben, pero hay que seguir trabajando porque en estos días que faltan toca consolidar el triunfo.

Como menciona, usted va punteando en las encuestas, ¿qué tan confiado está?

Yo me siento muy tranquilo y agradezco a la gente por ese favorecimiento, pero no hemos ganado nada. En estos días que faltan hay que triplicar el esfuerzo y sumar más gente. Eso quiere decir que mi trabajo y mi denuncia contra la corrupción del alcalde Jorge Iván Ospina ha sido contundente. Esta es una campaña incluyente, que no tiene rechazos ni de izquierda ni de derecha. Yo he dicho, tengo una sola ideología que es Dios y la gente de Cali, para cual pretendo gobernar en una ciudad donde todos quepamos.

¿Le preocupa la reciente alianza entre Alejandro Eder y Diana Rojas para irse en contra de su aspiración?

Si estuvieran tan sólidos, yo me pregunto porque se unieron. El interrogante es porque si están tan seguros se tienen que unir y hacer lo que han llamado el “Toconcho” o “Todos contra el Chontico”. De 13 candidatos, 12 me están atacando con mentiras, infamias y noticias falsas. No entiendo cuál es el temor de que llegue a la Alcaldía un hombre popular, un empresario exitoso y un político decente. Esta ciudad la ha gobernado gente con plata que ha hecho lo que han querido. No podemos olvidar la historia y lo que han hecho los gobiernos de la oligarquía caleña.

Entre muchas cosas, sus contradictores dicen que usted es el candidato del continuismo. ¿Es así?

En estos casi 4 años el concejal de Cali que más ha denunciado con pruebas a Jorge Iván Ospina ha sido Roberto Ortiz. Gracias a mis denuncias, hoy en día está llamado a juicio de disciplinario en la Procuraduría y cantidad de negocios se pararon de Emcali. Entonces, eso es una infamia de una campaña que se ha gastado millones en tratar de vincular al alcalde más desprestigiado de Colombia con mi campaña. Yo pido que me muestren pruebas. Lo más grave es que no proponen nada, que es lo más grave, son ataques personales. Yo no soy el continuismo, no soy amigo Ospina. Lo he dicho, ha sido el alcalde más corrupto en los últimos 30 años en Colombia.

¿Y es el candidato de Dilian Francisca Toro, la candidata a la Gobernación del Valle y exdirectora del partido de la U?

Con quien sea el próximo gobernador o gobernadora me tendré que sentar a buscar lo mejor para Cali. Ese divorcio que ha existido entre la Gobernación y Alcaldía se tiene que acabar. Si soy elegido alcalde de Cali y ella es gobernadora nos tenemos que sentar, porque los recursos de la ciudad son muy limitados. Con la doctora Dilian tengo una amistad como la tengo con otros candidatos, con todos hablo y no tengo ninguna preferencia. Pero sí creo que la ciudad de Cali debe avanzar de la mano de la Gobernación.

¿Lo apoya, sí o no, Dilian Francisca Toro y el Partido de la U?

Me han acompañado bases del inclusive del Polo Democrático, del Partido Verde, el Liberal y por supuesto, la U. Yo lo he dicho, aquí caben todos: los empresarios, los políticos, los académicos, los líderes comunales, pero, deben entender que Cali no es un botín y que no la vamos a feriar. Yo he denunciado la corrupción y voy a cuidar los recursos públicos, para poderlos invertir en bienestar, vías, seguridad, educación, entre otros. Pero, si tengo muchas bases de militantes de esos partidos a mi lado.

¿Cómo sería su relación con el gobierno de Gustavo Petro si llega a ser alcalde de Cali?

De mí han dicho muchas mentiras. Hace 4 años me decían que era uribista, ahora me dicen que soy petrista. Si voy a ser alcalde de la ciudad tengo que gobernar para los de izquierda, los de derecha y los del centro, para todos. Aquí son bienvenidos todos los que tengan un propósito loable para. Si gano la Alcaldía y tengo que ir a Bogotá a hablar con el presidente Petro para que me de recursos para la ciudad, pues lo voy a hacer porque es la única forma en la que yo puedo levantar esta ciudad del abismo en la que la está dejado Jorge Iván Ospina.

¿Cuál cree que es la principal preocupación en Cali y cómo la va a resolver?

La gente tiene mucha preocupación en Cali por la seguridad, me han manifestado que todos los días roban y que también tienen miedo por el consumo de droga y presencia de expendedores en los entornos educativos. Yo les he dicho que vamos a invertir mucho dinero en la seguridad y en inversión social. También piden que las vías se arreglen, porque casi el 70% de las calles de Cali están completamente dañadas. La gente pide oportunidades y más escenarios en sus territorios, como parques y polideportivos en buenas condiciones.

“La única forma de generar empleo es apoyando a las empresas”: Alejandro Eder

¿Cómo ha sido recibida su aspiración en las calles de Cali?

Nuestra campaña la hacemos en la calle y ese es el el mejor termómetro. Yo siento una recepción muy cálida, mucho entusiasmo y una gran conciencia de que Cali necesita dar un giro y hay un gran apoyo en ese sentido. Los caleños y caleñas reconocen que aquí estamos para trabajar y hacer las cosas bien. He notado a la gente muy aburrida de la actual administración y un gran rechazo a que Roberto Ortiz se haya aliado con Jorge Iván Ospina para hacer su proyecto político, eso eso yo creo que es un un insulto a la ciudad.

Roberto Ortiz va punteando en las encuestas y en un mes son las elecciones, ¿cómo se siente?

En Cali hay una gran conciencia de que necesitamos un cambio y la encuesta más importante es la calle. Entonces, nosotros seguimos trabajando de manera honesta, de frente a la ciudadanía, planteando una Cali con seguridad para que vivamos tranquilos, con ingresos dignos y apoyando el desarrollo empresarial. La única forma de generar empleo es apoyando a las empresas de todos los tamaños: micro, pequeñas, medianas y grandes. Pero, lo más importante es romper el continuismo y las malas prácticas de la actual administración.

En las calles dicen que ‘Chontico’ tiene el apoyo de La U y de la estructura política de Dilian Francisca Toro. ¿Cómo le está haciendo peso a eso?

En Cali votan alrededor de 850 mil personas, de las cuales 650 mil son votos de opinión. Nosotros estamos trabajando duro de cara a los caleños y sentimos que hay mucho entusiasmo por este cambio. Inclusive, a nuestra Casa Amarilla han llegado contratistas públicos que denuncian que los están obligando a votar por otro candidato, pero ellos quieren votar con nosotros.

¿Cuál es su estrategia ahora que recibió a Diana Rojas en su campaña?

Desde que yo inicié esta campaña, inclusive en la recolección de firmas, he sido claro en que estamos dispuestos a trabajar con cualquier persona, grupo u organización que quieran trabajar por Cali. De esa manera, hemos recibido y logrado la unión con distintos grupos. Inclusive, logramos unirnos con otros dos candidatos a la alcaldía: con Armando Aristizábal y con Javier Garcés. Nosotros estamos seguros de que nuestra propuesta para derrotar el continuismo y devolverle la seguridad a Cali va a triunfar en octubre.

¿Cómo está su comunicación con el gobierno Petro?

Yo no voté por el presidente Petro, pero, habiendo dicho eso, Gustavo Petro es el presidente de Colombia y Cali es una ciudad que votó mayoritariamente por él y por lo tanto tendremos una relación constructiva con el Gobierno nacional y vamos a sacar temas que son importantes para nuestra ciudad y región, como la paz y la seguridad; el tren de cercanías, que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, y sacar adelante las políticas sociales para beneficiar a nuestros jóvenes. Yo estoy seguro de que vamos a tener una buena relación con el gobierno del presidente Petro.

Usted respalda a Tulio Gómez para la Gobernación, y hace unos días fue revocada su candidatura. ¿Cuál será su relación con la persona que llegué a ese cargo?

Para lograr una Cali próspera y pujante otra vez, que es importante para Colombia también, necesitamos una muy buena relación con la gobernación y tener a un gobernador que sea capaz de proyectar al Valle y que vuelva a ser un motor económico del país. La alianza con Tulio era natural, pues él es un empresario bien intencionado y estoy seguro que haría un gran trabajo.

¿Qué piensa de Dilian Francisca Toro?

La exgobernadora es una mujer muy trabajadora. Tuve el chance de trabajar con ella cuando yo fui alto consejero presidencial para la Reintegración en el gobierno Santos, si bien recuerdo, ella todavía estaba en el Congreso. Luego, cuando yo fui el director fundador de ProPacifico, ella era la gobernadora y armamos un gran equipo de trabajo para sacar proyectos adelante, como por ejemplo el tren de cercanías, un programa para la salud del Valle, la región administrativa y planificación del Pacífico. Hay una buena relación.

