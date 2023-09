Carlos Andrés sí es hijo de Carlos Pizarro: juzgado octavo de familia de Cali

El menor de los Pizarro ha dicho que le gustaría hacer política pues la "lleva en la sangre". Foto: Archivo Particular

El país conocía, hasta ahora, a la senadora María José Pizarro, y a la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, como las dos única hijas del máximo excomandante del grupo guerrillero M-19 y excandidato de la Alianza Democrática a la Presidencia, Carlos Pizarro, quien fue asesinado el 26 de abril de 1990, ad portas de las elecciones de ese año.

El magnicidio ocurrió cuando Pizarro tomó un vuelo a Barranquilla durante la campaña presidencial, en el que fue acompañado por los escoltas proporcionados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Un hombre, identificado como Gerardo Gutiérrez Uribe alias “Jerry” ingresó al avión y en pleno vuelo disparó al entonces candidato.

Desde su muerte, sus dos hijas, especialmente María José, han abanderado la memoria y algunas de las causas de su padre, si bien ambas también trabajan sobre sus propias agendas desde el Congreso de la República.

Hace poco más de un mes, la Fiscalía abrió una investigación en contra del exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Miguel Alfredo Maza Márquez, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Carlos Pizarro. Sobre eso, la senadora María José dijo que tal decisión fue “fundamental para alcanzar la verdad en el magnicidio de mi padre (...) Esperamos justicia y que se develen los verdaderos responsables”,

El hijo de Carlos Pizarro

Se trata de Carlos Andrés Mendoza Molina, quien luego de más de 32 años del magnicidio, aseguró que es el tercer hijo del excomandante. Según le contó el pasado 6 de septiembre al diario El País, trató “de estar un poco alejado”, pues “fue difícil crecer con la imagen de un papá que te habían matado. No quise salir a la luz pública porque sentía que no estaba preparado y que me podía traer problemas”.

Dijo en esa misma entrevista que “llegó el momento de que la gente sepa que existe un hijo de Carlos Pizarro y que ese hijo soy yo”. Según contó, en este momento su historia la vida le está pidiendo recuperar su identidad: “Quiero llevar en alto el nombre de mi papá. Él es mi ídolo y eso no lo va a cambiar nadie”, aseguró.

Carlos Andres no lleva el apellido Pizarro, pero ahora tendrá que hacerlo, pues el juzgado octavo de familia de Cali declaró que sí es hijo del excandidato y excomandante del M-19 asesinado. El juez determinó el pasado 28 de agostó que tendrá que corregir sus apellidos en una notaría y que su nombre será ahora Carlos Andrés Pizarro Molina. Esa sentencia fue remitida este domingo, 3 de septiembre, a la notaría.

La senadora y su hermana, María José Pizarro, celebró la decision y contó que ha acompañado a Carlos Andrés desde pequeño. “El juzgado ratifica en justicia lo que sabíamos, él es hijo de mi padre. Me alegra que el proceso haya sido rápido y que hoy, cómo yo lo hice hace 11 años, recupere su identidad”, dijo.

El ahora menor de los Pizarro le confirmó a El País que le gustaría hacer política, aunque es ingeniero agroindustrial. “Llevo en la sangre la política (...) por medio de ella se pueden hacer grandes cosas, obtener cambios importantes. Me gustaría, en algún momento, entrar en ella. Estoy en el proceso de prepararme”, dijo.

He acompañado a mi hermano desde pequeño, el juzgado ratifica en justicia lo que sabíamos él es hijo de mi padre.



Me alegra que el proceso haya sido rápido y que hoy, cómo yo lo hice hace 11 años, recupere su identidad. pic.twitter.com/azoFEEIsa1 — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 3, 2023

