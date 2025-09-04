Este será el impacto de la victoria de Camargo que ya desató un sismo en el Gobierno

Visiblemente nervioso, Carlos Camargo, en medio de sus dos contendores, rayaba con un lapicero una hoja en blanco cada vez que el secretario del Senado, Diego González, llamaba a votar a quienes él consideraba sus aliados. Sus cuentas a boca de urna lo daban como ganador por amplia mayoría; sin embargo, de pie, se mantuvo ansioso hasta que González y luego el presidente del Senado, Lidio García, confirmaron que de los 103 votos consignados en las urnas, 62 eran para él y 41 para su principal rival, María Patricia Balanta. El otro ternado,...