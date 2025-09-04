No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Este será el impacto de la victoria de Camargo que ya desató un sismo en el Gobierno

La administración de Gustavo Petro responsabilizó de la derrota a sus aliados de la Alianza Verde, el Partido Liberal y La U. Se viene un recambio en el alto Gobierno que llevaría a más figuras de izquierda pura al gabinete e impactaría en futuras votaciones como las del presupuesto de 2026 y la reforma tributaria.

David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
04 de septiembre de 2025 - 11:05 a. m.

Visiblemente nervioso, Carlos Camargo, en medio de sus dos contendores, rayaba con un lapicero una hoja en blanco cada vez que el secretario del Senado, Diego González, llamaba a votar a quienes él consideraba sus aliados. Sus cuentas a boca de urna lo daban como ganador por amplia mayoría; sin embargo, de pie, se mantuvo ansioso hasta que González y luego el presidente del Senado, Lidio García, confirmaron que de los 103 votos consignados en las urnas, 62 eran para él y 41 para su principal rival, María Patricia Balanta. El otro ternado,...

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
Conoce más

EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 5 minutos
Anoche la puñalada por la espalda de PETRO les tocó a los ministros del Trabajo, Comercio y TIC, cuyos partidos no votaron por la señora Balanta. Tiene razón PETRO “quien es elegido con métodos corruptos es corrupto”. Acaso él no fue elegido con métodos corruptos? Así las cosas: chao reforma tributaria y chao PETRO y el petrismo en 2026.
Ccdaw(0kmc6)Hace 5 minutos
Es evidente que se requieren alianzas para conseguir resultados, cambios. Pero si no llegan esos cambios, las alianzas pierden sentido. Es evidente también que el próximo congreso necesita más representantes y senadores del cambio. Quintero no, por supuesto.
Noticioso(6975)Hace 8 minutos
A llorar en el Fruver de David Racero. Jejejejj. Petro y Periketti pasarán la tusa con un fiestón narcótico trans de los que les gustan.
Jesús Vargas Zapata(0u41y)Hace 14 minutos
Para muchos es corrupción, para otros es normalizar su dominio, convirtiendo el país en un círculo de poder.
