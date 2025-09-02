Estas son las frenéticas movidas políticas en las horas previas a elección de magistrado

Así se mueven el Gobierno y los partidos para la elección de magistrado en el Senado. Foto: Archivo Particular

El cabeza a cabeza entre Carlos Camargo y María Patricia Balanta en la carrera por reemplazar a José Fernando Reyes en la Corte Constitucional ha derivado en jornadas frenéticas para el oficialismo y la oposición. Una vez más, ambos bandos convirtieron la elección de un magistrado de este alto tribunal en un asunto político y desplegaron todas sus capacidades para cooptar votos en cada bancada.

Camargo, exdefensor del Pueblo, partió como favorito por sus conexiones con el Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y una parte de...