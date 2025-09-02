No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Política
Estas son las frenéticas movidas políticas en las horas previas a elección de magistrado

Desde la Casa de Nariño, los partidos políticos, las cortes y hasta el CNE se mueven las fichas en favor de Carlos Camargo y Patricia Balanta para una elección que este miércoles dejará una fotografía crucial para entender si oficialismo u oposición controlarán el Legislativo en un año preelectoral.

David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
03 de septiembre de 2025 - 01:02 a. m.
Así se mueven el Gobierno y los partidos para la elección de magistrado en el Senado.
Así se mueven el Gobierno y los partidos para la elección de magistrado en el Senado.
Foto: Archivo Particular

El cabeza a cabeza entre Carlos Camargo y María Patricia Balanta en la carrera por reemplazar a José Fernando Reyes en la Corte Constitucional ha derivado en jornadas frenéticas para el oficialismo y la oposición. Una vez más, ambos bandos convirtieron la elección de un magistrado de este alto tribunal en un asunto político y desplegaron todas sus capacidades para cooptar votos en cada bancada.

Camargo, exdefensor del Pueblo, partió como favorito por sus conexiones con el Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y una parte de...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
Alvaro del Campo Parra Lara(08707)Hace 36 minutos
Vargas Lleras, líder natural del partido de bolsillo Corrupción Radical, quiere un magistrado corrupto como él
