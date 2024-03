Carillo volvió a hablar de $52.000 millones de otro contrato para carrotanques

Director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Desde Barranquilla, el nuevo director de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, confirmó que la entidad no firmará un contrato de $52.900 millones con Impoamericana Roger S.A.S, la de los polémicos 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. Según el funcionario, se trataba de un nuevo convenio para adquirir otros 20 carrotanques y 20 carros de bomberos.

“El señor Roger Pastas Fuertes, representante legal de Impoamericana Roger S.A.S entregó personalmente en la instalaciones de Gestión del Riesgo un desistimiento firmado de las órdenes de proveeduría para adquirir 20 carrotanques más y 20 carros de bomberos por un valor total de 59.200 millones de pesos. Toda la colaboración con la Fiscalía y los entes de control para que se esclarezca este oscuro episodio”, dijo Carrillo en sus redes sociales.

Hoy el señor Roger Pastas Fuertes, representante legal de Impoamericana Roger SAS entregó personalmente en la instalaciones de la @UNGRD un desistimiento firmado de las órdenes de proveeduría para adquirir 20 carrotanques más y 20 carros de bomberos por un valor total de 59.200… pic.twitter.com/ksTXv0DEyf — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) March 22, 2024

Lea también: “Un triunfo para los trabajadores”: la reacción de Petro a nueva junta de Ecopetrol

Según dijo, aunque a él no le corresponde hablar de los procesos penales o disciplinarias, sí debe impedir contratos con empresas “que no nos den seguridad”. “La empresa Impoamericana Roger S.A.S a mí como director no me da ningún tipo de seguridad. Creo que yo jamás hubiera firmado ese contrato, pero finalmente es una buena noticia que el señor Roger desistiera de esos contratos”, agregó.

En cuanto a los primeros 40 carrotanques, el director Carrillo dijo que la operación de estos seguirá en pausa porque no hay pólizas de seguros, por lo que no pueden salir a las calles. “Son necesarios para algunos lugares pero es evidente que para algunos lugares un carrotanque de 25 toneladas no puede llegar”, dijo.

El director de la @UNGRD Carlos Carrillo, ratificó que más de $52.000 millones, "se salvaron" luego de que la empresa Impoamericana Roger SAS desistiera del contrato para la compra de 20 nuevos carrotanques. Vía: @caracolbquilla @CaracolRadio pic.twitter.com/eEoibLBK5L — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 23, 2024

No se pierda: La U eligió a Clara Luz Roldán y Alexander Vega como nuevos directores del partido

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.