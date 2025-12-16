Logo El Espectador
Política
“Me cuesta asumir el rol de cortesano”: Carlos Carrillo habló de los ruidos en el gobierno Petro

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, dijo que su trabajo en el Fondo de Adaptación fue legal y transparente. Advirtió que evitó que a la entidad se la repartieran con fines electorales y precisó que sus palabras están documentadas ante las autoridades competentes; volvió a denunciar todo con nombre propio. También aseguró que ve al presidente Gustavo Petro “muy solo” de cara al cierre de Gobierno.

Daniel Valero
16 de diciembre de 2025 - 11:04 a. m.
Carlos Carrillo, director de la UNGRD, aseguró que el presidente Gustavo Petro está "muy solo" durante el epílogo del Gobierno.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Se ratifica en sus denuncias sobre lo que ha pasado con el Fondo de Adaptación?

Es que yo fui gerente encargado del Fondo de Adaptación, pero nunca estuve en propiedad. Duré allí un poco más de un año. El Fondo de Adaptación ha tenido la mala suerte y es que ha cambiado muchas veces de gerente. Yo creo que aquí se han tomado unas decisiones que no necesariamente han sido las mejores.

¿Eso lo sabe el presidente Gustavo Petro?

Yo he tenido una característica a lo largo de mi paso por este Gobierno y es que, cuando he tenido que ser...

Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 11 minutos
El Man no está sólo: lo acompañan la botella y el cachito
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 18 minutos
El MSN no está tan sólo. Lo acompañan la botella y el cachito
ART RT(16144)Hace 34 minutos
Petro es caos, corrupción, mentira, muerte. Cepeda su sucesor.
Elsa(63035)Hace 37 minutos
Petro no esta solo, esta con Benedetti.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 38 minutos
No le creo a Carrillo. El Man SÍ sabía. Era el director de orquesta detrás de bambalinas
