“Me cuesta asumir el rol de cortesano”: Carlos Carrillo habló de los ruidos en el gobierno Petro

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, aseguró que el presidente Gustavo Petro está "muy solo" durante el epílogo del Gobierno.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
¿Se ratifica en sus denuncias sobre lo que ha pasado con el Fondo de Adaptación?
Es que yo fui gerente encargado del Fondo de Adaptación, pero nunca estuve en propiedad. Duré allí un poco más de un año. El Fondo de Adaptación ha tenido la mala suerte y es que ha cambiado muchas veces de gerente. Yo creo que aquí se han tomado unas decisiones que no necesariamente han sido las mejores.
¿Eso lo sabe el presidente Gustavo Petro?
Yo he tenido una característica a lo largo de mi paso por este Gobierno y es que, cuando he tenido que ser...
Conoce más