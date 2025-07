Carrillo se fue contra Saade por propuesta de reelección: “no le queda este showcito”

Carlos Carrillo y Alfredo Saade Foto: Archivo Particular

“Si su trabajo es lambonear, el del gabinete es cumplirles a los colombianos; su incansable búsqueda de atención nos genera problemas a todos”. Con fuertes frases como esa, Carlos Carrillo, director de la UNGRD, rechazó un nuevo llamado del jefe de despacho de Gustavo Petro, Alfredo Saade, a buscar la reelección del mandatario en las elecciones de 2026.

El origen de la confrontación fue un trino de Saade en el que cuestionó a la oposición por las críticas al discurso de Petro del pasado 20 de julio y aseguró que hará “todo para que el nombre del presidente Petro sea repostulado en el 2026”. El mensaje generó nuevos cuestionamientos de los contradictores del Gobierno, pero lo cierto es que esta es la primera vez que un alto funcionario del proyecto petrista lo rechaza en público.

“¡Ya está bueno de payasadas! Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la constitución y la ley, en Colombia no hay reelección, el mismo presidente ha dicho muchas veces que no le interesa”, aseguró Carrillo.

¡Ya está bueno de payasadas!



Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del Presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la constitución y la ley, en Colombia no hay reelección, el mismo Presidente ha dicho muchas veces que no… — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) July 22, 2025

De acuerdo con el funcionario, los constantes llamados del pastor Saade a la reelección del presidente afecta la labor del gabinete de cumplir el Plan de Desarrollo y genera nuevos problemas para la gestión. “Si le gana la pulsión activista pues: Levántate y vete”, dijo Carrillo en su cuenta de X.

Finalmente, el director de la UNGRD recordó que el ahora mano derecha del presidente Petro intentó hacer una carrera política con sectores de la oposición que ahora cuestiona. “Y no se le olvide que esos a los que hoy llama ineptos, fueron los que lo avalaron en sus aventuras políticas: Cambio Radical y Centro Democrático. De verdad que no le queda este showcito”, remató en su mensaje.

