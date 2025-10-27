Carlos Granés y su visión de Petro: “Refundador de Macondo, creador de multitudes”

Carlos Granés fue columnista de El Espectador durante diez años y ahora escribe en los medios españoles ABC y The Objective. Actualmente, edita la obra periodística de Mario Vargas Llosa, en cinco volúmenes, para la editorial Alfaguara, y es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Foto: Cortesía Penguin

Gustavo Petro, refundador de Macondo, creador de multitudes

Desde el primer día de su gobierno, durante su posesión presidencial, mediante símbolos y discursos Petro dejó claro que no había llegado al Palacio de Nariño solo a gobernar Colombia. Después de hacer desfilar la espada de Bolívar ante los mandatarios invitados, aseguró que en su gobierno las estirpes condenadas tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra.

Si Rafael Leónidas Trujillo, el déspota caribeño, estuvo convencido de que Dios le había cedido el testigo para que...