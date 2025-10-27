Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Carlos Granés y su visión de Petro: “Refundador de Macondo, creador de multitudes”

Fragmento del nuevo libro de ensayos del escritor colombiano Carlos Granés, “El rugido de nuestro tiempo. Batallas culturales, trifulcas políticas”, sobre “una nueva camada de líderes mesiánicos”, incluido el presidente de Colombia. En librerías con el sello editorial Taurus.

Carlos Granés * / Especial para El Espectador
27 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Carlos Granés fue columnista de El Espectador durante diez años y ahora escribe en los medios españoles ABC y The Objective. Actualmente, edita la obra periodística de Mario Vargas Llosa, en cinco volúmenes, para la editorial Alfaguara, y es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua.
Carlos Granés fue columnista de El Espectador durante diez años y ahora escribe en los medios españoles ABC y The Objective. Actualmente, edita la obra periodística de Mario Vargas Llosa, en cinco volúmenes, para la editorial Alfaguara, y es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua.
Foto: Cortesía Penguin

Gustavo Petro, refundador de Macondo, creador de multitudes

Desde el primer día de su gobierno, durante su posesión presidencial, mediante símbolos y discursos Petro dejó claro que no había llegado al Palacio de Nariño solo a gobernar Colombia. Después de hacer desfilar la espada de Bolívar ante los mandatarios invitados, aseguró que en su gobierno las estirpes condenadas tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra.

Si Rafael Leónidas Trujillo, el déspota caribeño, estuvo convencido de que Dios le había cedido el testigo para que...

Por Carlos Granés * / Especial para El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Carlos Granés

El rugido de nuestro tiempo

Gustavo Petro

PremiumEE

 

Mario Ossa Henao(d84e7)Hace 46 minutos
Y también dice Granés; "Los líderes políticos que debieran ser agentes racionales y ejercer la responsabilidad pública, se han convertido en alborotadores que trafican con las bajas pasiones ..."
Berta Lucía Estrada(2263)Hace 1 hora
Gracias Carlos Granés por este perfil tan bien descrito del remedo de "presidente" que llegó al solio de Bolívar. Ahora habría que hablar sobre su delirio tremens; me refiero a la entrevista que le dio hace una semana a Daniel Coronell.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.