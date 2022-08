Carlos Rodríguez, nuevo contralor: las reacciones de diferentes sectores políticos

Carlos Hernán Rodríguez, nuevo contralor general, junto al presidente del Senado, Roy Barreras. Foto: Jose Vargas

El Congreso en pleno eligió este martes a Carlos Hernán Rodríguez como nuevo contralor general. Fue una elección completamente previsible, pues entre la lista de 10 elegibles Rodríguez fue quien logró asegurar la mayoría de apoyos, incluso los que hasta hace un par de días eran de María Fernanda Rangel. Ella era la candidata más fuerte, y ya tenía asegurado el apoyo de varios partidos tradicionales, pero en cuestión de horas el guiño del Gobierno y distintas reuniones de Rodríguez con los partidos políticos decantaron la elección.

Tal fue el apoyo que Rodríguez fue una apisonadora en la elecciones. Lo votaron 94 senadores y 166 representantes a la Cámara, quienes determinaron que Rodríguez reemplazará a Felipe Córdoba como cabeza de la Contraloría. Las reacciones a la votación no se hicieron esperar y tanto quienes lo apoyaron como quienes cuestionaron la forma en que fue electo se pronunciaron al respecto.

“Misión Constitucional cumplida”, aseguró el presidente del Senado, Roy Barreras, tras la elección de Rodríguez. De acuerdo con Barreras, el nuevo contralor “es un ciudadano idóneo de acuerdo a las normas constitucionales vigentes”. No obstante, el presidente del Senado anunció que presentará un proyecto para crear un Tribunal de Cuentas y así eliminar la Contraloría. “Espero sea la última vez que el Congreso elige un Contralor y por este mecanismo”, añadió.

Los primeros en reaccionar a la elección fueron algunos de los 23 congresistas que votaron en blanco, muchos de ellos incluso parte de la coalición de gobierno, cuyo guiño a Rodríguez fue clave para desequilibrar la balanza. La mayoría de los que votaron en blanco son miembros de Alianza Verde, como la representante Catherine quien manifestó que a su juicio “el diseño institucional mediante el cual se elige el contralor está mal y se presta para una cantidad de incentivos perversos que le quitan Independencia a este entre de control”.

De acuerdo con Juvinao, como los congresistas apoyan a alcaldes y gobernadores, y a la vez son vigilados por el contralor, “eligen y luego le cobran el favor al contralor de manera que esto se vuelve un espectáculo bochornoso cada cuatro años de yo te elijo y tú me vigilas y yo te elijo y tú me proteges”. La representante Susana Boreal (Pacto Histórico), enumeró varios problemas desde el inicio del proceso de elección, como el hecho de que el Tribunal de Cundinamarca interviniera y ordenara rearmar la lista de candidatos hecha por el anterior Congreso.

Creo en el ejercicio de representación de cara a la ciudadanía. La gente nos eligió y les debemos dar explicaciones. Por eso anuncio mi voto en la elección de Contralor o Contralora.



Mi voto fue en blanco.



A continuación les cuento mis razones:👇🏾#VotoPúblicoContralor pic.twitter.com/lx5CbOPEHa — Susana Boreal (@SusanaBoreal) August 18, 2022

“Sin embargo, la nueva lista no tuvo mayores modificaciones. A excepción de 1 candidato, todos fueron los mismos que seleccionó el anterior Congreso. No desconozco el potencial mérito de algunos candidatos, pero es problemático elegir hoy entre candidatos del viejo Congreso”, aseguró Boreal, quien también criticó que sea el Congreso el que escoja a funcionarios que dirigen los organismos de control.

El representante Daniel Carvalho (Centro Esperanza) también hizo público su voto en blanco y no ocultó su decepción por la forma en que los partidos alternativos, tradicionales y hasta la oposición se alinearon para definir la elección.

“Preveo que nada va a cambiar. Mi voto será independiente y en blanco (...) El nuevo Contralor debe garantizar de que la institución no seguirá siendo utilizada como herramienta de persecución política, no seguirá acolitando la corrupción y no servirá de botín burocrático. El balance del contralor saliente es pésimo”, destacó el representante por Antioquia.

Hoy vemos cómo todos los partidos, el Presidente y hasta el actual Contralor terminan moviéndose juntos para definir esta elección. Preveo que nada va a cambiar. Mi voto será independiente y en blanco. pic.twitter.com/uKpZnJFeh5 — Daniel Carvalho (@davalho) August 18, 2022

Para el representante Cristian Avendaño (Alianza Verde), otro de los que evitó darle su apoyo a Rodríguez, en el proceso de selección “hubo vicios de procedimiento”. Además, coincidió con Carvalho en la “vergonzosa forma en que se negocia para favorecer a un candidato”. El representante por Santander anunció además que presentará un proyecto de acto legislativo que buscará que no sea el Congreso el que escoja al contralor o contralora. Carolina Giraldo, también representante de los verdes, reprochó por su parte que a último momento se hubiesen alineado todas las fuerzas políticas para elegir a Rodríguez.

“Las volteretas a última hora dejan una desazón en la ciudadanía que comparto completamente. El próximo Contralor tiene un rato grande: Demostrar independencia y destapar ollas podridas como Ocad Paz. ¡Los recursos públicos se respetan!”, expresó Giraldo, quien se sumó a las voces que piden reformar la manera en que se elige a la cabeza de la Contraloría. “Cuenten conmigo para aportar en la creación del Tribunal de Cuentas que acabe con este fallido sistema de elección”, añadió.

Jennifer Pedraza (Dignidad), no solo votó en blanco sino que anunció que presentará una demanda de nulidad a la elección de Rodríguez porque el proceso “estuvo viciado”. “Poner entes de control de bolsillo convirtió esta institución en un sicario judicial contra quienes somos críticos y en un chaleco antibalas para los poderosos”, escribió en sus redes sociales Pedraza, donde también elevó su voz de protesta tanto con el antiguo como con el nuevo Congreso, porque a su parecer quebrantaron la Constitución durante el proceso.

Desde la oposición también se hicieron duras críticas a la elección. Aunque el Centro Democrático anunció el miércoles su apoyo a Rodríguez, la senadora Paola Holguín votó en blanco. La decisión del Centro Democrático, único partido que declaró su oposición al Gobierno Petro, fue rechazada por el excandidato presidencial Enrique Gómez (Salvación Nacional), para quien “la oposición se acomodó”. También arremetió contra el Pacto Histórico, que calificó como “una juntura de cínicos que se rasgaba las vestiduras, que gritaban de rodillas y se arrancaban la piel diciendo que Duque tenía un contralor de bolsillo y están haciendo lo mismo”.