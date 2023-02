Carlos Julio González se posesionó como nuevo senador en reemplazo de Arturo Char

Carlos Julio González Villa fue posesionado por el presidente del Senado, Roy Barreras, como nuevo congresista de Cambio Radical. Foto: Cortesía

Cambio Radical tiene nuevo senador. Carlos Julio González Villa fue posesionado este viernes como nuevo congresista de la República, en reemplazo de Arturo Char, quien renunció a principios de esta semana a su curul para centrarse en su defensa ante la Corte Suprema de Justicia por los casos de presunta compra de votos y los señalamientos directos que ha hecho la excongresista Aida Merlano al respecto.

El nuevo congresista fue posesionado por el presidente del Senado, Roy Barreras, quien firmó el acta en la que se leía que “González Villa es el candidato no elegido que, según el orden de votación obtenida, es quien sigue en el orden sucesivo y descendente en la lista del partido Cambio Radical según consta en la certificación expedida por el Consejo Nacional Electoral”.

González Villa, exgobernador del Huila y exrepresentante a la Cámara por ese departamento, manifestó en el acto de posesión que no tiene ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para ser posesionado en el cargo, aunque mucho se rumoró que no aceptaría la curul pues no era un secreto que se estaba moviendo para volver a aspirar a la Gobernación del Huila.

El ya senador estuvo acompañado en el acto de posesión por varios congresistas de Cambio Radical, como David Luna, quien encabezó la lista al Senado de ese partido, y llegará a su curul con la tarea de fortalecer la cada vez más férrea oposición que ejerce su partido contra el presidente Gustavo Petro. Junto a los parlamentarios del Centro Democrático y algunas curules independientes, González Villa y sus copartidarios tienen como objetivo hundir los proyectos cruciales que se discutirán este semestre como las reformas a la salud, pensional, laboral y agraria, entre otras.

En cuanto a Char, en su carta de renuncia no ocultó que su renuncia estuviera relacionada con la defensa que debe ejercer a los señalamientos hechos por Merlano y que lo tienen con un proceso en la Corte Suprema. Según Char, hace cuatro años iniciaron las pesquisas, pero ahora renuncia debido a que fue vinculado formalmente.

El panorama que enfrenta el exsenador del poderoso clan Char, según describió en la misiva con la que dio un paso al costado del Congreso, le exigía “que enfoque toda mi atención para defenderme en dicho proceso ante la mencionada Corporación Judicial, desvirtuar las falsas acusaciones injurias y calumnias de las cuales he sido víctima junto con mi familia. Esta es la motivación que, con mucha tristeza me lleva a tomar esta decisión”.

A pesar de la motivación principal, y aunque no está claro qué pasaría en su caso ya que los delitos por los que se le investiga estarían relacionados con su rol de congresista y por tanto el alto tribunal mantuviera su competencia y no la cediera a la Fiscalía, hay otra razón de peso que son las elecciones regionales de octubre en las que suena nuevamente Alejandro Char como posible candidato a la alcaldía de Barranquilla y las decisiones que se tomen en el proceso podrían perjudicar la aspiración y llevar a que la familia ceda la alcaldía que ostentan desde 2008.