Denuncian por presunto acoso y maltrato al excongresista Carlos Moreno de Caro

Una serie de videos en los que se ve cómo el excongresista y rector de la Universidad de Colombia, Carlos Moreno de Caro, hacen parte de la evidencia con la que fue denunciado por presunto acoso laboral.

Las denuncias contra Moreno, que ya están siendo analizadas por el Ministerio del Trabajo, dan cuenta de cómo trabajadoras de esa institución educativa, que él mismo fundó, son agredidas verbalmente e, incluso, se les impide la libre movilidad dentro de la sede de dicha universidad.

En las imágenes que se han difundido por redes se ve al también exconcejal de Bogotá gritando a una de las trabajadoras de la Universidad de Colombia y, mientras ella llora, diciéndole que “no hable conmigo usted, no me importa nada”.

Debido a esta serie de agresiones, de acuerdo con el testimonio de una de las afectadas, se generaron problemas de salud y físicos. De hecho, una de las mujeres le dijo a Noticias Caracol que “tuve un ataque de pánico por una serie de cosas que sucedieron a lo largo de su discusión, y yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina, me tuvo encerrada”.

Toda esta situación ya está en manos de autoridades competentes. Incluso, el viceministro del Trabajo, Edwin Palma, aseguró que la investigación se llevará a cabo y que se recogerán todas las pruebas necesarias para tomar las decisiones que correspondan.

“Cuentan con todas las garantías para que, en el marco de las competencias que tenemos, puedan ser escuchadas, orientadas y atendidas”, precisó Palma.

