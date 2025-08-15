No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así fue la caída de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre investigado por UNGRD

Quien fue uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro podría tener una orden de extradición a su nombre en medio de la investigación del saqueo a la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD). Su estadía en Nicaragua generó polémicas y removió el Ejecutivo.

Redacción Política
16 de agosto de 2025 - 04:17 a. m.
Director general de la Dirección Nacional de Inteligencia durante debate de control político en su contra
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Fiscalía tiene una orden para comenzar los trámites para extraditar a Carlos Ramón González, cuya hoja de vida tiene un largo recorrido en el gobierno de Gustavo Petro. Quien fue uno de los funcionarios más cercanos al presidente es investigado y ya fue imputado por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) —que salpicó a exministros y otros exalfiles del jefe de Estado—, donde fue calificado por ser, presuntamente, uno de los “cerebros” de toda la operación.

Llegar hasta aquí ya implicó un rompimiento...

Por Redacción Política

