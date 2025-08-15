Así fue la caída de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre investigado por UNGRD

Director general de la Dirección Nacional de Inteligencia durante debate de control político en su contra Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Fiscalía tiene una orden para comenzar los trámites para extraditar a Carlos Ramón González, cuya hoja de vida tiene un largo recorrido en el gobierno de Gustavo Petro. Quien fue uno de los funcionarios más cercanos al presidente es investigado y ya fue imputado por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) —que salpicó a exministros y otros exalfiles del jefe de Estado—, donde fue calificado por ser, presuntamente, uno de los “cerebros” de toda la operación.

Llegar hasta aquí ya implicó un rompimiento...