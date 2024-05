Name se defiende de señalamiento de Sneyder Pinilla y dice que aclarará interrogantes

Presidente del Senado, Iván Name, respondió a las acusaciones de Sneyder Pinilla. Foto: Óscar Pérez

El presidente del Congreso, Iván Name, se pronunció en un comunicado de prensa sobre los acusaciones de Sneyder Pinilla en su contra, en las cuales asegura que le entregó $3.000 millones a él y $1.000 millones a su par en la Cámara, Andrés Calle, para impulsar el trámite de las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro.

Según Name, no conoce a Pinilla y todo lo que ha dicho no corresponde a la verdad. “El país entero ha sido testigo de mis actuaciones públicas en el debate democrático. Los más de 45 años de vida pública que me preceden, dan cuenta de mi talante y mi proceder, que hoy se pretende afectar, desviando la atención de quienes desangraron el erario público en cabeza de la institución de la UNGRD”, señaló Name este viernes.



Andrés Calle, por su parte, publicó un comunicado desligándose de todo lo relacionado con el contrato de los carrotanques. Dijo que son “incriminaciones infundadas” en su contra y que también está dispuesto a colaborar con la justicia para aclarar cualquier inquietud.

“Frente a las recientes declaraciones del señor Sneyder Augusto Pinilla, expreso mi firme compromiso con la transparencia y la verdad. Como presidente de la Cámara de Representantes, estoy convencido de que la administración de justicia es la piedra angular de la sociedad que estamos construyendo. Por ello, ofrezco mi total apoyo para esclarecer con prontitud los hechos relacionados con la presunta compra irregular de unos carrotanques en La Guajira”, aseguró Calle.



Lo propio hizo la consejera presidencial Sandra Ortiz, quien publicó un comunicado rechazando lo dicho por Pinilla. “Enfáticamente rechazo dichas afirmaciones calumniosas y en su momento presentaré las respectivas acciones para proteger mi honra y buen nombre, que durante tantos años de vida privada y pública se ha construido paso a paso con esfuerzo, honestidad, transparencia”, dijo Ortiz.

Entre tanto, desde la Casa de Nariño el presidente ordenó crear una mesa técnica para investigar lo sucedido y también publicó un trino en el que aseguró que cualquier caso de corrupción en su Gobierno será castigado. “He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi Gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”, aseguró.

