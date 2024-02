Esto se sabe sobre el carrotanque de la UNGRD que quedó atascado en la Alta Guajira

Los 40 carrotanques que adquirió la UNGRD, y por los cuales hay denuncias de sobrecostos, ya recorren La Guajira. Foto: UNGRD

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha sido una de las entidades más mencionadas por estos días por cuenta de las presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de $46.000 millones para la compra de 40 tarrotanques para llevar agua potable a las zonas más apartadas de La Guajira.

Este lunes, el nombre de la entidad volvió a sonar luego que se conociera un video difundido en redes sociales en el que se ve uno de los vehículos atascados, hecho que varios congresistas calificaron como una adquisición apresurada de unos carrotanques que no tendrían las condiciones para el terreno.

Alfredo Deluque, senador del Partido de la U, originario de La Guajira, compartió el video en su cuenta de X y lo acompañó del siguiente texto: “Estas son las consecuencias de las malas y apresuradas decisiones tomadas sin planeación, sin conocer el territorio y sin escuchar la experiencia. He aquí uno de los carrotanques enterrados en el desierto, camino a la Alta Guajira. No sirven porque no se tuvo en cuenta el peso ni las dimensiones de los vehículos. Si tuviéramos la carretera, las cosas serían diferentes”.

Estas son las consecuencias de las malas y apresuradas decisiones tomadas sin planeación, sin conocer el territorio y sin escuchar la experiencia. He aquí uno de los carrotanques enterrados en el desierto camino a la Alta Guajira.

No sirven, porque no se tuvo en cuenta el peso… pic.twitter.com/n4n5nTmNmW — Alfredo Deluque (@deluque) February 26, 2024

No fue el único en pronunciarse. También lo hizo el senador del Centro Democrático Miguel Uribe: “Lo de los carrotanques en La Guajira es una vergüenza. Petro repite la historia de los camiones de basura de Bogotá. Corrupción, derroche e improvisación”.

También desde la oposición, el partido Cambio Radical indicó en su cuenta oficial de X: “Esta imagen es una postal del gobierno del “cambio “: uno de los carrotanques que se compró con millonarios sobrecostos para la Guajira, enterrado en la arena por el peso del agua”.

Por su parte, fuentes de la UNGRD señalaron que se trató de una mala maniobra del conductor del vehículo, que luego continuó con su camino: “No quedó hundido para siempre, como lo quieren hacer creer con el video”.

Se agregó que hay cerca de 180 vehículos transportando agua potable en las zonas más alejadas de La Guajira, entre esos, los 40 adquiridos y por los cuales hay dudas de un presunto sobrecosto de $20.000 millones. El director de la entidad, Olmedo López, asistirá esta noche a un consejo de ministros en el que se abordará el tema.

