“Mi papá no le tiene confianza a nadie”: Andrea Petro habla sobre carta de Leyva

Presidente Gustavo Petro, su hija Andrea Petro y el excanciller Álvaro Leyva. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, dio más detalles sobre el episodio al que se refirió el excanciller Álvaro Leyva en la carta que publicó recientemente y según la cual, el mandatario se habría “perdido” dos días en París (Francia) en medio de una visita diplomática. Dejó claro que el jefe de Estado estuvo con ella y sus nietas y que era un “respiro” que necesitaban.

Lea: Estas son las medidas que han llegado al Congreso por los señalamientos de Leyva a Petro.

La hija del presidente amplió este jueves la información que dio a través de su cuenta de X un día antes y reiteró que la “desaparición” de la que habla Leyva en su misiva fue para que Petro pasara tiempo con ella y sus nietas, que residen en Francia. El gobernante ha señalado lo mismo, agregando que también habría aprovechado el tiempo para visitar librerías.

En Francia, mi papá encontró algo raro en Colombia: tiempo en familia, privacidad, calma. Su pasatiempo favorito fue estar con mis hijas, ser abuelo sin distracciones. ¿Culpable de desconectarlo un poco? Lo asumo. Solo buscábamos una paz que allá no permiten. — Andrea Petro (@andreapetro91) April 23, 2025

En entrevista con W Radio, Andrea Petro señaló que para finales de junio de 2023, fecha en la que Petro se desplazó a Francia para sostener reuniones bilaterales, ella organizó un encuentro privado con su papá para proteger y no exponer a sus dos hijas pequeñas, quienes no estarían al tanto de que su abuelo es presidente de Colombia.

“Mis hijas son francesas y viven aquí en Francia, y hay que respetar su vida privada. Ellas no saben quién es ‘Papá Gus’, entonces tratamos de que todo sea normal para que puedan vivir su infancia. Son momentos en los que decido que no todo el mundo sepa dónde están las niñas, porque cuando están con él están expuestas. Por eso no le dijimos a nadie, por seguridad”, mencionó.

En todo caso, Andrea Petro sostuvo que el presidente ni ellas estuvieron completamente solos, pues estuvieron acompañados por personal de seguridad colombiano y francés: "Todo el mundo sabía dónde estábamos”.

Sin embargo, Leyva menciona que la “desaparición” del mandatario fue por dos días y no por unas horas, que según Andrea Petro fue el tiempo que estuvo con su padre. Agregó que en la noche decidió salir con unos amigos en París y que su papá se habría quedado dormido.

“Él cumplió con su agenda internacional; no se modificó, cumplió con todas sus labores. Solo una reunión no se pudo realizar, y eso fue todo. Me ofende que hagan tanto show y usen ese momento privado de alegría para otras cosas. Mi papá no le tiene confianza a nadie, por eso tratamos de hacerlo de la manera más clandestina posible”, expresó.

Igualmente, Andrea Petro dijo estar sorprendida por las declaraciones que ha venido dando el excanciller, con quien sostuvo una buena relación hasta su salida de la cartera a finales de 2023 por las complejidades y posibles irregularidades que se dieron en las licitaciones para la elaboración de pasaportes.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.