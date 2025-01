Representante Peinado, involucrado en caso UNGRD, no se lanzará al Congreso en 2026

Representante liberal Julián Peinado. Foto: Julián Peinado

El representante liberal por Antioquia Julián Peinado no buscará volver al Congreso en 2026. El parlamentario está involucrado en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro: el presunto desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y, precisamente, esa es la razón por la que no buscará un tercer periodo en el Capitolio.

“Esta decisión la he tomado en el seno de mi familia. No vamos a presentar el nombre para las aspiraciones congresionales del 2026. El proceso judicial por el que atravieso amerita que me concentre y que haga las explicaciones sobre el caso”, afirmó el representante.

Y agregó: “Les pido comprensión mientras cumplo con mi deber de guardar reserva sobre la investigación en curso. Gracias por su confianza, por su comprensión y por permitirme servirles desde diferentes espacios”.

Peinado fue uno de los cinco congresistas que la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria. Según el alto tribunal, Peinado haría parte del entramado corrupto que permitió el desangre de la UNGRD con exfuncionarios del Gobierno Petro llegando a “presuntos acuerdos ilegales sobre funciones propias de los miembros del Congreso”.

Los otros parlamentarios involucrados son: Liliana Bitar (conservadora), Juan Pablo Gallo (liberal), Wadith Manzur (conservador) y Karen Manrique (curules de paz), además del excongresista Juan Diego Muñoz. Todos pertenecían a la Comisión de Crédito Público, que es la encargada de aprobar los créditos que toma el Estado.

Precisamente, para que aprobara el cupo de endeudamiento, supuestamente, desde el Ministerio de Hacienda se habría transado con los congresistas para que, a cambio de votos positivos, recibieran “dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD”, como indicó la Corte Suprema.

De hecho, el pasado 9 de diciembre, Julián Peinado acudió a una diligencia en el alto tribunal. El representante decidió ejercer su derecho al silencio. “Hemos guardado silencio en tanto se resuelvan algunas inquietudes que tenemos que están en trámite de algunas solicitudes realizadas por mi apoderada”, afirmó al término del procedimiento.

