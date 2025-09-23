Benedetti queda como minjustica encargado en los asuntos que toquen el caso Uribe

El ministro del Interior, Armando Benedetti, será encargado en decisiones del caso Uribe. Foto: Archivo Particular

Un dominó de decisiones administrativas conllevó a la designación de Armando Benedetti como ministro ad-hoc (encargado de funciones específicas) en la cartera de Justicia en medio del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así lo determinó el decreto 1014 firmado por el presidente Gustavo Petro el pasado 21 de septiembre.

La decisión se debe a los impedimentos presentados por el ministro Eduardo Montealegre quien se encuentra acreditado como víctima en el proceso adelantado por fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal contra el exmandatario y en el que Uribe fue declarado culpable en primera instancia.

El mandato presidencial señala que el ministro del Interior adelantará actuaciones administrativas referentes a la conciliación de centros de Cámara de Comercio de Bogotá; ser la cabeza del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para adoptar decisiones y adelantar actuaciones administrativas, exclusivamente relacionadas con el cumplimiento de la condena penal del expresidente Uribe; y tres procesos de extradición de ciudadanos venezolanos que tienen el rol de refugiados en Colombia, pero que son requeridos por el régimen de Nicolás Maduro.

Montealegre había justificado su impedimento en el consejo de ministros del pasado 19 de septiembre al asegurar que, pese a ser ministro, mantiene sus derechos como ciudadano para actuar en procesos judiciales. “El hecho de haber sido nombrado por el señor presidente de la República como ministro de Justicia y haber tomado posesión de dicho cargo, no me priva del ejercicio de mis derechos fundamentales como ciudadano y presunta víctima”, señaló.

Según la Fiscalía, tanto Montealegre como su exvicefiscal Jorge Perdomo alegaron un montaje judicial por cuenta de las presiones de Diego Cadena a la exfiscal Hilda Niño Farfán. Los abogados de las presuntas víctimas alegaron que por orden del exmandatario se buscaba sembrar dudas sobre las actuaciones de estos mientras ejercían cargos en ese organismo.

Carvajalino, ad-hoc en MinInterior

Por otro lado, un cambio similar se produjo precisamente en el ministerio del Interior. La cartera en cabeza de Benedetti tendrá como ministra ad-hoc a Martha Carvajalino, jefa de Cartera de Agricultura, en medio del caso del Director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.

La situación de este cambio se debe a que el jefe de la cartera política se declaró impedido para separarse del trámite respectivo a la solicitud del retiro de Rodríguez, a quien desde el sindicado de la UNP aseguran, ya está en edad de retiro forzoso, razón por la que se inició un proceso para sacarlo de la dirección de esta entidad.

De acuerdo con el impedimento del ministro Benedetti, aquí se aplica en principio de verdad sabida y buena fe guardada. Es de recordar que en el pasado, Rodríguez y Armando Benedetti tuvieron una serie de choques en las que el primero señaló al ministro de tener conocimiento del caso ‘Papá Pitufo’ y de presuntas actuaciones irregulares en la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas ante la solicitud de cargos en diferentes seccionales.

En esta disputa, Benedetti interpuso acciones penales en las que también estaría incluido Augusto Rodríguez, luego de que este vinculara a Diego Marín, alías ‘Papá Pitufo’ con Benedetti, asegurando que el también controvertido Xavier Vendrell les habría visto dialogando en España.

