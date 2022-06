Catalina Ortiz renuncia a su curul faltando seis días para el fin de su periodo

La representante Catalina Ortiz, de la Alianza Verde, presentó su renuncia este martes a su curul. La congresista aseguró que abandonaba su cargo a través de un trino y un breve video. Todo parece indicar que Ortiz buscará aspirar a un cargo en las elecciones regionales de 2023, por eso renunció día antes de que se acabe su periodo como congresista.

“Acabo de presentar mi renuncia tanto a mi curul como congresista como al Partido Verde, quiero agradecerle a esa cantidad de personas que confiaron en mí y por los cuales hice esta curul. Tengo que agradecerles a todos los colegas que sumaron esfuerzos para sacar adelante iniciativas y debates de control”, expresó Ortiz Lalinde

Además de renunciar a su curul, la ahora exrepresentante también abandonó la Alianza Verde. “Quiero agradecerle a mi partido verde, mayoritariamente tengo amigos con los que hicimos equipo para defender diferentes temas a través de cuatro años”, dijo Ortiz, que señaló que la razón de abandonar su curul era no querer aspirar en un futuro por el mismo partido debido a la presencia en este del actual alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

“Ese alcalde de Cali de tantas irregularidades en el manejo de su alcaldía. Yo quiero poder decir que él está allí en el Verde de Cali”, comentó Ortiz para decir que la principal razón de su salida de la colectividad es poder aspirar en un partido en el que no esté Ospina.

De esta forma, Catalina Ortiz dejó entrever que su interés está en un cargo de elección popular en 2023. Es por eso que renunció seis días antes del fin de su periodo con la meta de no inhabilitarse para poder inscribirse en un año. No obstante, no está claro si su meta es la alcaldía de Cali o la gobernación del Valle del Cauca.