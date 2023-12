“Centralismo vestido de ruana”: la carta de fin de año de Name sobre autonomía regional

Para Name, la decisión del Gobierno sobre terminar la delegación minera es más una muestra de centralismo. Foto: El Espectador

La decisión del Gobierno de reasumir las facultades mineras que tiene la Gobernación de Antioquia continúa generando polémica y diversas opiniones. Hasta Andrés Julián Rendón, el gobernador electo de ese departamento, planteó un referendo para darle mayor autonomía fiscal a las regiones.

Entre las diversas propuestas, el presidente del senado, Iván Name (Alianza Verde) insistió en su propuesta de las regiones autonómicas. Según el congresista se trata de que cada departamento pueda “gestionar sus propias necesidades y sean ellas quienes generen el impulso de desarrollo”.

En una carta de poco más de una página, con una reflexión de fin de año, Name profundizó en su iniciativa y criticó nuevamente la decisión sobre la delegatura. Según el presidente del Senado, esa medida le motivó a seguir promoviendo la autonomía regional y la necesidad de repensar el modelo geopolítico.

Según lo señaló, “por décadas hemos coincidido en la necesidad de entender que la causa de la guerra, el atraso y la pobreza está en el modelo del centralismo con el que se fundó nuestra patria”.

Sobre esa propuesta se desarrolló el pasado 18 de diciembre una audiencia pública en Barranquilla, en donde se escucharon voces que opinaron desde federalismo hasta el modelo de regiones autonómicas

En la misiva, Name respaldó al presidente Petro en que dar por terminada la delegación no es una decisión antijurídica, en su fundamento, pero afirmó que sí lo es en su consecuencia. “Si una función se delega de manera prolongada lo que demuestra es la capacidad del delegatario (en este caso el departamento) para ejercerla, lo que debería llevar no a la terminación de la delegación para reasumirla, sino para definitivamente descentralizarla” explicó.

El senador verde además manifestó que reasumir la competencia minera, argumentando que el Gobierno lo ejercerá de manera desconcentrada, “no es más que centralismo vestido de ruana, o, en este caso, de poncho y carriel”.

“Desde la presidencia del Senado de la República vamos a continuar profundizando el debate, que de cualquier manera es de todos, y debe serlo. El camino más expedito al fracaso de una iniciativa que reformule nuestro destino como país (...) Estoy profundamente convencido de que bastante bien le haría a nuestro país el establecimiento del modelo de regiones autonómicas”, concluyó Name. Y aprovechó para desear un feliz año 2024.

