“Cualquier acercamiento al gobierno de Petro es estéril”: Centro Democrático

Bancada de oposición en la Cámara. Piden la palabra Christian Garcés y Andrés Forero. Foto: Óscar Pérez

El Centro Democrático explicó por qué no ha aceptado conversar con el gobierno de Gustavo Petro, una invitación que le ha extendido el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a todas las colectividades y que incluso aceptó Cambio Radical, partido de oposición. “Es un gobierno que no tiene oídos, que no escucha y que nos lleva a una realidad de incertidumbre a todos los colombianos”, dijeron desde el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe.

“La experiencia nos indica como partido que cualquier acercamiento al gobierno de Gustavo Petro es estéril”, dijo en un video el senador Andrés Guerra. “Personalidad política es lo que tiene el Centro Democrático y por eso continuaremos en oposición democrática”, agregó.

El congresista uribista habló del “desastre” de la iniciativa de paz total y el aumento de las hectáreas sembradas de hoja de coca. “Las reformas a la salud, a lo pensional, a lo laboral destrozan el sistema social de nuestro país. La regulación a la jurisdicción agraria tiene la amenaza en el artículo 12 de la expropiación exprés, que acaba con la propiedad privada”, añadió Guerra.

En la comunicación el partido fue enfático en que no está de acuerdo con la ley de financimiento por $12 billones, como se ha propuesto desde el Ministerio de Hacienda para subsanar los vacíos del presupuesto propuesto para 2025. “Por estas y muchas otras razones el Centro Democrático no se sienta con el gobierno de Gustavo Petro”, concluyó el senador.

En diálogo con El Espectador, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático ya había hecho referencia a la esterilidad” de los diálogos con el gobierno. “Agradecemos el gesto, pero en estos diálogos que hemos tenido como partido de oposición hemos sentido que no se han tenido en cuenta nuestras preocupaciones y observaciones. Eso ha generado, sin duda alguna, que estos espacios los consideremos prácticamente inútiles”, dijo.

“Creo que el primer gesto que debería tener el Gobierno Nacional, si tiene la disposición de escuchar a la oposición política de Colombia, es incorporar estas observaciones en los proyectos de ley que pretende radicar. De lo contrario, es un diálogo estéril”, explicó Vallejo.

