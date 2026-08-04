Centro Democrático faltó a la posesión de Santos; el Pacto hará lo mismo con De la Espriella Foto: Archivo Particular

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El 7 de agosto de 2014, hacia las 3:00 p.m. el Centro Democrático anunció que no iría a la posesión presidencial de quien habían apoyado en 2010, Juan Manuel Santos. ¿La razón? Los presuntos abusos de poder en su elección, por los que el partido había presentado 170 quejas.

“La arbitrariedad del Gobierno con la publicidad oficial. Según la Contraloría General de la Nación, entre junio de 2013 y enero de 2014, el Gobierno Santos gastó 640 millones de dólares en publicidad y eventos. Así mismo, en el mes de junio, durante la segunda vuelta presidencial, el Gobierno invirtió en publicidad estatal más del doble que el mismo mes del año anterior”, agregaron.

“Innumerables casos de violación de la Ley de Garantías y ofertas de aportes presupuestales para que funcionarios públicos violaran, como en efecto ocurrió, la prohibición legal de intervenir en la campaña”, señalaron en un comunicado de prensa.

En el boletín también se refirieron a la participación de grupos terroristas (Farc, Eln y bandas criminales). “Apoyando la reelección del presidente Santos en varias regiones, con atentados contra dirigentes del Centro Democrático y amenazas a los votantes. El hecho aumenta su gravedad por cuanto el presidente de la República, aspirante a la reelección, no condenó ni desautorizó el apoyo intimidatorio de estos grupos terroristas”, dijeron en ese momento.

Esa misma misma línea, pero 12 años después y desde la otra orilla política, el partido Pacto Histórico, del presidente saliente Gustavo Petro, anunció que no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella, quien ganó con 12,9 millones de votos contra Iván Cepeda, el abanderado de la izquierda.

La constante narrativa de un presunto fraude electoral se ha vuelto constante en los pasillos de la Casa de Nariño previo a la salida de Petro, a pesar de que desde misiones de observación electoral y desde los mismos entes de control se asegura que no se presentaron mayores inconvenientes durante la pasada contienda presidencial.

El 3 de agosto de 2026 hacia las 10:00 a.m., el presidente Gustavo Petro aseguró que se presentarías las pruebas del fraude que según él, se había cometido. “Hoy a las cinco de la tarde en rueda de prensa nacional e internacional los testigos digitales y el frente digital explicarán pormenorizadamente las evidencias que miradas en conjunto, nos llevan a esta conclusión y que debe resolver la justicia a profundidad de manera pública y con transparencia”, se lee en su comunicado.

“El régimen electoral de Colombia debe cambiar sustancialmente si no queremos más violencia. Nuestra respuesta debe ser sabia, prudente, pacífica pero con contundencia. Estamos ante un gobierno ilegítimo y hay que acordar formas organizativas de la sociedad hacia el poder popular para que el país se gobierne en el territorio bajo la constitución”, puntualizó.

Horas después con las pruebas expuestas, Petro aseguró que se había demostrado que “en 1350 puestos electorales hay bloques de votos. Es decir que siempre en las primeras mesas gana Abelardo y en las últimas gana Cepeda, eso no es posible en votaciones humanas, sino que es producto de matemáticas y un algoritmo predeterminado. En los 1350 puestos gana Abelardo y saca una diferencia de 230.000 votos a favor”.

Bajo este argumento, que se suma al del conflicto por la nacionalidad estadounidense del presidente -con la que Iván Cepeda se declaró en desobediencia civil tras las elecciones-, la bancada que vuelve a la oposición se ausentará de la ceremonia de posesión presidencial que se dará dentro de tres días.

Otras curiosidades de las posesiones presidenciales

En relación con temas de carácter histórico, cada una de las posesiones viene acompañada de una historia particular. De los últimos tiempos:

En 1958 Alberto Lleras Camargo se posesionó con una intentona de golpe de Estado el día de las elecciones.

En 1962 Guillermo León Valencia se posesionó anunciando el fin de las “repúblicas independientes” de los entonces nacientes grupos guerrilleros, lo que derivó en la génesis las Farc, el Eln y los grupos de autodefensas.

En 1966 Carlos Lleras se posesionó en medio de un entorno de duras protestas estudiantiles.

En 1970 la posesión de Misael Pastrana estuvo antecedida por una tempestad política provocada por la Alianza Nacional Popular (Anapo), que desde el Congreso se mantuvo en protesta por las elecciones del 19 de abril.

En 1974 Alfonso López Michelsen se posesionó con el telón de fondo de la tragedia de Quebradablanca, la más grande en la historia del Llano, que dejó incomunicado medio país y sucedió pocas semanas antes de la posesión.

En 1978 Julio César Turbay sorprendió anunciando limitar la corrupción “a sus justas proporciones” y anuncio un estatuto de seguridad que dividió al país.

En 1982 Belisario Betancur llegó con banderas blancas y palomas de paz en las paredes.

En 1986 Virgilio Barco se posesionó con la congoja del país por la toma del Palacio de Justicia y la absolución de Betancur de las tres denuncias presentadas en su contra ante la Comisión de Acusaciones por ese hecho.

En 1990 César Gaviria anuncio su “bienvenidos al futuro” después de cuatro candidatos presidenciales asesinados.

En 1994 cuando Ernesto Samper asumió, y ya cargaba con el fantasma de los narcocasetes a la espalda.

En 1998 Andrés Pastrana se posesionó anunciando despeje pero con un feroz recibimiento de las Farc con la destrucción de la base antinarcóticos de Miraflores tres días antes, en medio de una arremetida en todo el país.

En 2002 Álvaro Uribe se posesionó en medio de un ataque de morteros que dejó 35 víctimas en Bogotá.

En 2006 Uribe se posesionó como reelecto en medio de los primeros incendios de la parapolítica.

En 2010 Juan Manuel Santos se posesionó con Uribe en una silla al lado recibiendo los aplausos.

En 2014 Santos se reeligió en medio de fuertes críticas por parte del Centro Democrático, que no asistió a su posesión.

En 2018 Iván Duque se posesionó en medio de un inusitado ventarrón que luego se convirtió en un estallido social que se gestó con una pandemia a la vuelta de la esquina.

En 2022 Gustavo Petro se posesionó con espada de Bolívar a bordo y anuncios fallidos de implementación de todas las conclusiones de la Comisión de la Verdad que terminaron en la cuestionada política de paz total.

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