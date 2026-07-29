Partidos reparten poder legislativo ad portas del nuevo gobierno: ¿respetarán los acuerdos?

Senado y Cámara empezaron a distribuir congresistas en las comisiones constitucionales. Así se forman los acuerdos. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Superado el pulso por la Presidencia del Senado, que enredó los acuerdos para la conformación del nuevo Congreso, el Legislativo encendió motores para las discusiones claves que afrontará durante esta legislatura. Son más de 200 proyectos los que ya reposan en los escritorios de Senado y Cámara, pero antes de entrar de lleno con los debates, la discusión se ha centrado en cómo se distribuirán los 285 congresistas en las diferentes comisiones constitucionales y qué partidos llevarán las riendas de esas respectivas salas.

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