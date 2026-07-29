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Partidos reparten poder legislativo ad portas del nuevo gobierno: ¿respetarán los acuerdos?

El Congreso entró en una reestructuración total y tanto en Senado como en Cámara el foco se pondrá en cómo se llevarán las riendas en las comisiones durante el primer año de De la Espriella en el poder. Varias células serán clave en el reparto legislativo.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
29 de julio de 2026 - 01:05 a. m.
Senado y Cámara empezaron a distribuir congresistas en las comisiones constitucionales. Así se forman los acuerdos.
Senado y Cámara empezaron a distribuir congresistas en las comisiones constitucionales. Así se forman los acuerdos.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Superado el pulso por la Presidencia del Senado, que enredó los acuerdos para la conformación del nuevo Congreso, el Legislativo encendió motores para las discusiones claves que afrontará durante esta legislatura. Son más de 200 proyectos los que ya reposan en los escritorios de Senado y Cámara, pero antes de entrar de lleno con los debates, la discusión se ha centrado en cómo se distribuirán los 285 congresistas en las diferentes comisiones constitucionales y qué partidos llevarán las riendas de esas respectivas salas.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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