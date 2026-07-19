Centro Democrático insiste en “voto limpio” para presidencia del Senado: presenta su agenda

Durante el foro de precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático Foto: El Espectador - José Vargas

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La bancada del Centro Democrático se reunió en la mañana de este domingo con el fin de definir la ruta para conseguir la presidencia del Senado para su candidato Honorio Henríquez en un voto a voto durante la instalación del legislativo el próximo 20 de julio.

El expresidente Álvaro Uribe defendió su postulación, pues considera que es una “persona garantista y transparente”, que puede darle garantías a la agenda legislativa del gobierno de Abelardo de la Espriella y la oposición que liderará el Pacto Histórico. También anunció que al ser partido de gobierno, respaldarán todos los proyectos del Gobierno que beneficien al país y sean coherentes con nuestros principios.

El exmandatario insistió en que el país debe “preocuparse por la observancia rigurosa de la Ley y dejar atrás la mala práctica política de utilizar la persecución contra el adversario político. Mi familia y yo hemos sufrido de esa persecución y difamación”.

El líder natural de la colectividad cuestionó la candidatura de Alfredo Deluque, a quien aseguró objetar por sus “malos manejos en Bienestar Familiar en la sucursal de La Guajira”. Estas pullas hacia el candidato que cuenta con el aval del mandatario electo iniciaron el pasado sábado, donde chocó en redes sociales con el senador de La U.

Desde ayer en su cuenta de X, el expresidente Uribe compartió un cuadro comparativo entre Deluque y Henríquez, frente a sus posiciones sobre las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

Por su parte, el senador guajiro señaló que el exmandatario estaría mintiendo al presentar estas acusaciones en su contra. “Entérese, quiero creer que no lo sabe, que quienes manejaron el Bienestar Familiar en La Guajira en las épocas controvertidas hacían parte de sectores políticos cercanos a usted, no a mí”, aseveró Deluque.

La bancada también aprovechó el espacio para presentar los proyectos que presentará en esa legislatura. Algunos de estos son cambios en la elección del presidente de Ecopetrol; que los delitos ambientales no tengan amnistía ni indulto; una revisión de decisiones de la JEP para las Fuerzas Públicas; el regreso de Mi Casa Ya como política de Estado; el fortalecimiento tecnológico por ciclos cortos; aumento del subsidio al adulto mayor por el IPC; límite al crecimiento de la frontera agraria; impulsar la incautación y destrucción de la dosis personal, entre otros proyectos que serán llevados ante el Congreso de la República.

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