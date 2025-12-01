Partidos juegan sus últimas cartas en la conformación de sus listas al Congreso

El exvicepresidente Germán Vargas (Cambio Radical), el senador Lidio García (Liberal), el expresidente Álvaro Uribe (Centro Democrático) y la exministra de Salud Carolina Corcho (Pacto Histórico). Foto: El Espectador

A ocho días de que se cumpla el plazo de inscripciones, partidos y coaliciones continúan ajustando los detalles para su primera gran apuesta de 2026: las elecciones al Congreso. Desde izquierda, centro y derecha han insistido en la necesidad no solo de ganar la Presidencia, sino de obtener la mayor cantidad de escaños en el Capitolio. Como lo ha dicho el mismo presidente Gustavo Petro, el pulso por el control del gobierno pasa, inevitablemente, por las mayorías en el Senado y en la Cámara. Así se ha visto en las últimas semanas con las dudas...