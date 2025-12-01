Logo El Espectador
Política
Partidos juegan sus últimas cartas en la conformación de sus listas al Congreso

El plazo para presentar los nombres de los candidatos es el próximo 8 de diciembre. En el ajedrez está en juego la aspiración de varias colectividades por fortalecer su presencia en el Capitolio.

Leonardo Botero Fernández
01 de diciembre de 2025 - 11:04 a. m.
El exvicepresidente Germán Vargas (Cambio Radical), el senador Lidio García (Liberal), el expresidente Álvaro Uribe (Centro Democrático) y la exministra de Salud Carolina Corcho (Pacto Histórico).
Foto: El Espectador

A ocho días de que se cumpla el plazo de inscripciones, partidos y coaliciones continúan ajustando los detalles para su primera gran apuesta de 2026: las elecciones al Congreso. Desde izquierda, centro y derecha han insistido en la necesidad no solo de ganar la Presidencia, sino de obtener la mayor cantidad de escaños en el Capitolio. Como lo ha dicho el mismo presidente Gustavo Petro, el pulso por el control del gobierno pasa, inevitablemente, por las mayorías en el Senado y en la Cámara. Así se ha visto en las últimas semanas con las dudas...

Leonardo Botero Fernández

Por Leonardo Botero Fernández

Egresado de la UPB. Con experiencia en El Colombiano y en Valora Analitik, cubriendo fuentes como judicial y economía. Interesado en entender el poder para contarlo desde todas sus aristas.@LeoBoteroF94lbotero@elespectador.com
enriqueparra1978(84821)Hace 37 segundos
Los de siempre, Uribes y Vargas LLeras, ahora con el apoyo incondicional de Gaviria, otro arrimado a la política que se ganó la presidencia con el apoyo Galanista y que quiere seguir liderando un partido en decadencia. La hija de Gaviria sin experiencia poítica, sin acercamiento con los electores, la presentan como representación de la mujer. Pero esos jefes retrógrados y apátridas serán derrotados, en las urnas, como el pueblo lo sabe hacer. El ejemplo es Ecuador que negó reformas impopulares.
