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Congreso se divide frente al presupuesto de De la Espriella por COP 634,9 billones para 2027

Mientras los congresistas de Salvación Nacional defienden el presupuesto por COP 634,9 billones presentado por el presidente Abelardo de la Espriella, otros sectores de la coalición de gobierno como el Centro Democrático piden consensos sobre el texto y la oposición cuestiona el aumento en el monto. Así reaccionó el Legislativo.

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Redacción Política
27 de agosto de 2026 - 09:55 p. m.
Instalación del Congreso de la República 2026-2030.
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Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó ante el Congreso el presupuesto general de la Nación por un monto de COP 634,9 billones. En su primera versión presentada por la administración de Gustavo Petro, el presupuesto venía por COP 575,6 billones. Este aumento en la cartera del Estado ha causado opiniones divididas en el Legislativo.

Para sectores gobiernistas como el de la senadora Sara Castellanos (Salvación Nacional), quien será ponente del texto en la Comisión Tercera, señaló que esta presentación se hace debido a que “el anterior fue devuelto porque no respondía a las necesidades de Colombia. Hoy tenemos una nueva oportunidad: el Gobierno pudo ajustarlo y evaluaremos qué propuestas trae”.

Otros como el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, aseguraron que es “un presupuesto que protege el gasto social, garantiza pensiones y salarios, fortalece la seguridad y prioriza inversión que genera crecimiento”. Y aseveró que el Congreso estudiará el texto, pues se debe “ordenar las finanzas sin sacrificar lo social, la inversión ni la seguridad”.

Sin embargo, sectores de la coalición de gobierno, como algunos congresistas del Centro Democrático, cuestionan el aumento del monto y pidieron un encuentro con el ministro Gómez. Es el caso del senador Carlos Meisel, quien dijo que no puede ocultar que “en situaciones como esta me siento un poco desubicado. Urge una reunión con el ministro”.

En la comisión tercera, Christian Garcés, quien será coordinador del proyecto, dice que le preocupa el nivel de endeudamiento, pero respaldarán un presupuesto que “refleje responsablemente la realidad de las finanzas públicas y las necesidades extraordinarias de inversión por el terremoto”.

En la oposición, el segundo vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, cuestionó este presupuesto por su aumento de 70 billones entre la propuesta de la administración de Gustavo Petro y la actual.

“Abelardo llegó diciendo que Petro derrochaba y radicó un presupuesto de 634 billones, 70 billones más que el que devolvieron como ‘excesivo’ y para financiarlo no va a cobrarles más a los ricos, va a modificar la regla fiscal. O sea: más deuda, la misma deuda que criticó durante toda la campaña”, aseguró Ocampo.

En la misma línea va Kevin Gómez (Pacto Histórico), quien le preocupa el aumento del presupuesto y de la deuda. “Resulta inaudito que aumenten el servicio a la deuda de 115 billones a 152 billones en una época en donde necesitamos invertir en los territorios afectados por los incendios, el sismo y el hambre”, agregó.

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Por Redacción Política

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Luis eduardo ospina velez(07417)Hace 8 minutos
El insulso ministro de hacienda afirmo en este mes que no habia necesidad de crear nuevos impuestos, que tenia muy claro que reasignando gastos todo estaba solucionado. Dijo estas babosadas despues del terremoto. Ahora sale con este adefesio. Gremios economicos ustedes tan criticos del incumplimiento de la regla fiscal ESTEN MUY ATENTOS. LO MISMO USTED DON FIDEL
Lalo Parrarro(70277)Hace 22 minutos
Esperamos un editorial de El Espectador en que critique, como lo hizo con Petro por derrochador, este adefesio de presupuesto. Vamos a ver qué tan coherente es.
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