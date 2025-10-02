Cumbre opositora toma forma mientras se estudian otras caras para enfrentar a la izquierda

La cumbre de las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical será el próximo 15 de octubre. / Óscar Pérez Foto: Óscar Pérez

A menos de dos semanas del desarrollo de la primera cumbre de la oposición liderada por las bancadas de Cambio Radical y Centro Democrático, hay varios detalles claves que se van definiendo en llamadas y reuniones de alto nivel. Está en juego la posible participación de otras colectividades y se mantiene la incertidumbre sobre la posible asistencia de Germán Vargas Lleras y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Tras haber definido la agenda y parte de los asistentes, el interrogante permanece en torno al respaldo de otros sectores que han...