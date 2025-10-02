Logo El Espectador
Cumbre opositora toma forma mientras se estudian otras caras para enfrentar a la izquierda

El encuentro marcará la agenda de la centroderecha para el cierre de la legislatura frente a los proyectos del Congreso. En simultáneo se conforman acuerdos para las elecciones legislativas y presidenciales.

03 de octubre de 2025 - 12:30 a. m.
La cumbre de las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical será el próximo 15 de octubre. / Óscar Pérez
Foto: Óscar Pérez

A menos de dos semanas del desarrollo de la primera cumbre de la oposición liderada por las bancadas de Cambio Radical y Centro Democrático, hay varios detalles claves que se van definiendo en llamadas y reuniones de alto nivel. Está en juego la posible participación de otras colectividades y se mantiene la incertidumbre sobre la posible asistencia de Germán Vargas Lleras y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Tras haber definido la agenda y parte de los asistentes, el interrogante permanece en torno al respaldo de otros sectores que han...

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
