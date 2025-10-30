“Afirmamos nuestra confianza en la democracia”: Cepeda habla tras victoria en la izquierda

El senador y candidato presidencial, Iván Cepeda, aseguró que busca llegar al poder para impulsar un acuerdo nacional que derive en lo que considera son los cambios que requiere el país. Foto: Óscar Pérez

¿Qué balance hace de toda la jornada en la que usted resultó ganador?

Tenemos un balance que es altamente positivo. En un momento en el cual no hay paralelamente otras elecciones que movilicen todo el aparato electoral, sino solamente una parte, e incluso reducida, hay que decirlo, hemos obtenido una cantidad muy significativa de votos. Esto se consiguió en lo que se llama una jornada de elección fría. Esto nos complace, porque es difícil hacer esas consultas sin una información lo más amplia posible; hubo mucha gente que no se enteró...