Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Afirmamos nuestra confianza en la democracia”: Cepeda habla tras victoria en la izquierda

El senador y candidato Iván Cepeda, quien ganó la consulta en la que la izquierda logró 2,7 millones de votos, aseguró que ese proceso demuestra el compromiso de este sector político y del Gobierno del presidente Gustavo Petro con la democracia. Explicó cuál es su visión sobre la propuesta de una asamblea constituyente, lo que viene para el llamado frente amplio y los ejes de su propuesta programática para llegar a la Casa de Nariño. Advirtió que el progresismo debe analizar por qué terminó también sacudido por escándalos de corrupción.

Redacción Política
30 de octubre de 2025 - 06:04 p. m.
El senador y candidato presidencial, Iván Cepeda, aseguró que busca llegar al poder para impulsar un acuerdo nacional que derive en lo que considera son los cambios que requiere el país.
El senador y candidato presidencial, Iván Cepeda, aseguró que busca llegar al poder para impulsar un acuerdo nacional que derive en lo que considera son los cambios que requiere el país.
Foto: Óscar Pérez

¿Qué balance hace de toda la jornada en la que usted resultó ganador?

Tenemos un balance que es altamente positivo. En un momento en el cual no hay paralelamente otras elecciones que movilicen todo el aparato electoral, sino solamente una parte, e incluso reducida, hay que decirlo, hemos obtenido una cantidad muy significativa de votos. Esto se consiguió en lo que se llama una jornada de elección fría. Esto nos complace, porque es difícil hacer esas consultas sin una información lo más amplia posible; hubo mucha gente que no se enteró...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Iván Cepeda

María José Pizarro

Carolina Corcho

Gustavo Petro

Pacto Histórico

Polo Democrático

Elecciones 2026

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.