Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Política
Elecciones 2026
30 de octubre de 2025 - 02:03 a. m.

Iván Cepeda: “Afirmamos nuestra confianza en la democracia”

El senador y candidato Iván Cepeda, quien ganó la consulta en la que la izquierda logró 2,7 millones de votos, aseguró que ese proceso demuestra el compromiso de este sector político y del Gobierno del presidente Gustavo Petro con la democracia. Explicó cuál es su visión sobre la propuesta de una asamblea constituyente, lo que viene para el llamado frente amplio y los ejes de su propuesta programática para llegar a la Casa de Nariño. Advirtió que el progresismo debe analizar por qué terminó también sacudido por escándalos de corrupción.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Daniel Valero

Daniel Valero

Conoce más

Temas Relacionados

Iván Cepeda

Casa de Nariño

Gustavo Petro

Pacto Histórico

Colombia Humana

Elecciones 2026

Registraduría

Asamblea Constituyente

Push Todos

AbiertoEE

 

NEVIO DE JESUS VALENCIA SANGUINO(ffpy7)Hace 9 minutos
Que nos explique las razones por las cuales la FRAC le coloco a un frente el nombre de su padre y, las razones por las cuales nunca ha condenado esa conducta.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.