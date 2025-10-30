Iván Cepeda: “Afirmamos nuestra confianza en la democracia”

El senador y candidato Iván Cepeda, quien ganó la consulta en la que la izquierda logró 2,7 millones de votos, aseguró que ese proceso demuestra el compromiso de este sector político y del Gobierno del presidente Gustavo Petro con la democracia. Explicó cuál es su visión sobre la propuesta de una asamblea constituyente, lo que viene para el llamado frente amplio y los ejes de su propuesta programática para llegar a la Casa de Nariño. Advirtió que el progresismo debe analizar por qué terminó también sacudido por escándalos de corrupción.