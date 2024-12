“Yo no estoy posando de candidato presidencial, no lo tengo en el panorama”: Cepeda

Presidente del Senado de la República de Colombia durante entrevista a El Espectador Foto: El Espectador - Jorge Londoño

Senador, el presidente Gustavo Petro lo señala directamente en sus discursos e insiste en que usted quiere tumbarlo para llegar a la Presidencia. ¿Qué puede decir al respecto?

No sé el porqué de esa obsesión de que yo quiero hacer trampolín a la Presidencia de la República, y mucho menos hablar de romper las reglas democráticas. Eso no cabe en la cabeza de casi ningún colombiano. Hemos sido un país absolutamente democrático. Ya van tres veces que habla de ese tema y yo no estoy ni siquiera posando de candidato presidencial. No lo tengo...