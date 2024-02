Cerca de 7.000 funcionarios de la Registraduría saldrán por recortes de presupuesto

Registrador Nacional Hernán Penagos. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Desde Cartagena, donde participa en la primera cumbre de los nuevos gobernadores, el registrador nacional, Hernán Penagos, informó que la entidad sufrirá un importante recorte de personal este mes. Serán cerca de 7.000 funcionarios, que habían sido contratados en 2023, los que dejarán sus puestos la próxima semana.

“Este año no hay presupuesto para poder renovarlos, pero además de eso, como este es un año no electoral, creemos que hay que hacer un ejercicio importante de austeridad”, aseguró el registrador, quien agregó que no se trata de un déficit de la entidad, sino de un efecto de no tener un año de elecciones. Sin embargo, advirtió que sería necesario mantener entre 1.500 y 2.000 de esos funcionarios para cumplir con las tareas de la entidad, por lo que hizo un llamado al Gobierno para que revise la situación.

De acuerdo con la cifras del Presupuesto General para 2024, la Registraduría tuvo una reducción de recursos del 36 %, por encima de otros sectores como Ciencia (-25 %), Planeación (- 23 %), Hacienda (-8 %) y empleo público (-7 %).

En una entrevista reciente con El Espectador, el registrador Penagos aseguró que el mayor reto de la entidad es que los colombianos tengan absoluta confianza en su gestión, por lo que es necesario tener auditorías informáticas y electorales muy potentes y robustecer fortalecer las misiones electorales internacionales.

También habló de la posibilidad de contar con un software propio para los procesos electorales que, según dijo, no será un tema sencillo. “Sí creo, sin duda, que la Registraduría debe tener unas estructuras de desarrollo de softwares propios; hay que construirla. Vamos a trabajar en reformar la estructura orgánica de la Registraduría para crear unas dependencias que se encarguen de hacer desarrollo de softwares”, dijo.

