“Líneas rojas sí se decidieron en bancada”: Gaviria por apoyo liberal a reforma de Petro

El expresidente César Gaviria y el entonces presidente elector Gustavo Petro se reunieron en Florencia (Italia).

El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, emitió este lunes una nueva carta pública para criticar con fuerza la reforma a la salud que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso.

De hecho, viendo que varios de los representantes de su colectividad han votado favorablemente la reforma, aprovechó su comunicación para recordarle a sus congresistas que fue en bancada, lo que hace obligatorio cumplir lo que se decida, donde se adoptó la postura de no apoyar determinados puntos

Lea también: Uribe lanzó dardos a cambios de EPS que plantea Petro en la reforma a la salud

“Quiero llamar la atención de la bancada liberal que el punto que hemos denominado líneas rojas es algo que sí se decidió por la bancada y que sería muy importante que lo tengan bajo consideración”, enfatizó Gaviria.

Y, en un mensaje directo al presidente Petro, aseguró que mientras no se defina un tránsito sin conflictos con las EPS el sistema de salud se pone en una situación negativa.

“El riesgo de hacerlo de esta manera simultánea puede llegar a significar el colapso del sistema. Esto hace que se pierda la capacidad de atender a todos los pacientes. Por más que el presidente Petro tenga una opinión tan negativa sobre las características que el sistema adquirió con las modificaciones que trajo la ley 100 del 93, y quiera revertir todos los cambios que en su momento se hicieron, el colapso del sistema puede llegar a representar un riesgo para la gobernabilidad peor que el que significó el racionamiento de energía que se produjo durante mi gobierno”, enfatizó el jefe liberal.

Más información: “La JEP debe asumir el estatus de tribunal de cierre de la verdad”: Petro

Y agregó: “El problema que se ha originado con la escasez de medicamentos es el resultado de una decisión tomada por el Gobierno y el Invima de no importar más medicamentos, porque supuestamente el país los iba a producir, lo que no ha ocurrido. La sola producción de vacunas es un proceso bien difícil que implica acuerdos con empresas farmacéuticas internacionales, que no se han realizado”.

Para este martes, en la plenaria de la Cámara, está previsto que se voten los nueve artículos que están pendientes para que toda la reforma a la salud quede aprobada en segundo debate y pase a su tercera discusión en la Comisión Séptima del Senado. Además, en paralelo, se conoció una comunicación del expresidente Álvaro Uribe también criticando con fuerza la controversial iniciativa de la Casa de Nariño.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.