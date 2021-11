A través de una carta dirigida al director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, y fechada este miércoles 3 de noviembre, la exsenadora Piedad Córdoba formalizó su retiro de la colectividad, advirtiendo que no puede militar “en un cadáver insepulto”.

Córdoba, que en septiembre pasado anunció que adhería al Pacto Histórico de Gustavo Petro, aseguró que renuncia al pensamiento liberal ni a la tradición liberal de figuras como Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliecer Gaitán o Guadalupe Salcedo, pero sí al registro de afiliados “de la estructura que ha convertido la personería jurídica del liberalismo en una auténtica funeraria política”.

Según la exsenadora, no quiere ser contada “entre los que entierren” a un partido que le permitió hacer política con la voz de las mujeres y los negros, “y que tanto ha representado para los anhelos de cambios sociales en Colombia”.

En la misiva, Córdoba aclara que no ha ocupado cargo alguno en corporaciones públicas desde que fue destituida por el entonces procurador Alejandro Ordoñez en 2010, alegando que se trató de una sanción injusta de la que Gaviria como presidente de la colectividad “no tuvo el valor de combatir, aun cuando se trataba de una curul del Partido Liberal”. Ratifica también que no hace parte de la Dirección Nacional Liberal desde 2004, destacando que desde allí logró una amplia participación democrática en las elecciones internas y se avanzó en una política de coaliciones democráticas y de férrea oposición al proyecto uribista.

“Es claro que no estoy incursa en ninguno de los causales posibles de doble militancia señalados en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, pero es mi deseo en medio de este momento de inflexión histórica, como es de público conocimiento, continuar mi carrera política con los ideales liberales dentro del Pacto Histórico, no sin antes convocar al pueblo de Gaitán para que nos acompañe en esta gesta, dejando claras las motivaciones que obligaron mi retiro de filas desde hace años, pero que hoy requieren ser expuestas”, sostuvo.

La exsenadora advierte que no es ella la que se retira del liberalismo colombiano, reclamado que César Gaviria retiró al Partido Liberal de la vida política de Colombia. “No puedo militar en un cadáver insepulto. Usted enterró 150 años de historia con su desastrosa gestión, que se ha hecho además sempiterna”.

Córdoba sostiene, además que, en sus casi 15 años en cabeza del Partido Liberal, Gaviria “en propia persona o en cuerpo ajeno”, hizo que la votación con candidatos propios en 2010 y 2018 fuera “paupérrima”, mientras se “endosó” la candidatura en 2014 a uno de los más fuertes contradictores del último gobierno del liberalismo, a cambio de mermelada.

“Es hora de recordarle que usted también es artífice del gobierno catástrofe de Iván Duque cuando, sediento de burocracia, llamó ilusionado a votar por el Centro Democrático en segunda vuelta. Pero a quienes traicionan sus ideales, la política les paga con la misma moneda del timo”, agregó, insistiendo que en las elecciones parlamentarias el liberalismo obtiene menos congresistas cada cuatro años, y no logra ganar una alcaldía propia en ninguna de las grandes capitales.

“El Partido Liberal de Gaitán y Echandía, ha quedado relegado a una famiempresa de embajadas, direcciones de planeación y protección judicial. Una manzanilla tan burda que haría ruborizar al mismísimo Turbay Ayala. Pero usted, presidente Gaviria, lo ha conseguido, superar el conservadurismo y el clientelismo de ese mal presidente liberal”, precisa.

De acuerdo con Córdoba, que advierte la ausencia de garantías democráticas para la participación y la decisión dentro del partido, Gaviria con cada purga “se convirtió en emperador omnímodo de un cascarón vacío”, mientras que el pueblo liberal, “el que salió a protestar desde abril”, no lo reconoce ni a su bancada como voceros de sus intereses.

“Cuánta falta le hace no solo al liberalismo sino al país en su conjunto que tras treinta años usted se haga la autocrítica y reconozca que la invitación de su gobierno de Bienvenidos al Futuro fue una falacia. Mientras esto no suceda presidente Gaviria, usted no solo es un lastre insostenible para el Partido Liberal, sino lo seguirá juzgando la historia como el impulsor del modelo neoliberal que hoy se repudia en las calles”.

Por todo ello, hablando en nombre de jóvenes liberales que desde las regiones lo eligieron presidente en 1990, “y que fuimos defraudados en nuestros sueños”, Piedad Córdoba pide que César Gaviria renuncie a la dirección de la colectividad. “Yo sigo creyendo en la Revolución en Marcha de López Pumarejo, que tristemente no ha podido desarrollarse a casi 90 años de su propuesta. Reivindico la validez de varias de las iniciativas de desarrollo nacional de Lleras Restrepo, prontamente abortadas en el gobierno de Pastrana Borrero”.

En ese sentido, Córdoba manifiesta que acierta Gustavo Petro al vincular en su propuesta programática del Pacto Histórico el acervo democrático del liberalismo, “algo que lamentablemente no se puede decir de la inexistente candidatura liberal para el 2022″.

“A siete meses de la primera vuelta el Partido Liberal solo tiene definido su bolígrafo para escoger su candidatura o su aval a la Presidencia. No hay consulta interna ni abierta. No hay precandidatos y difícil que los haya dentro de la pálida gestión parlamentaria del liberalismo. No hay mayor discusión programática. Solo se asoma su enésimo intento por colgarse a un supuesto caballo ganador, siempre y cuando venga de la derecha, cuando el país exige a las y los liberales no permanecer impávidos ante la posibilidad de un nuevo triunfo del proyecto autoritario de la ultraderecha. Contrariando a su lema de campaña de hace 30 años, con Gaviria no hay futuro, ni para el verdadero liberalismo, ni para el pueblo colombiano”, puntualizó.

Córdoba concluye asegurando que llega al Pacto Histórico entonando la tercera estrofa del himno del Partido Liberal, “que quizás” César Gaviria, dice, no ha escuchado, “pero claramente nunca la ha enarbolado: A la carga vamos, que Colombia espera, juramos servirla con fe y con valor. En nosotros crece la futura patria, Ni más grande orgullo que ser liberal. Unidos haremos la revolución”.